Festa del Cinema di Roma – Domani ‘Nino migliori. Viaggio intorno alla mia stanza’, il film di Elisabetta Sgarbi

Domani, al Maxxi (alle ore 17.30), verrà proiettato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Freestyle, il film di Elisabetta Sgarbi, dedicato al celebre fotografo. Presenti in sala: Marina Truant (moglie di Nino Migliori, archivista e attrice nel film), Gilda Mariani (attrice nel film), Mirco Mariani degli Extraliscio (autore della colonna originale musicale), Andres Arce Maldonado (direttore della fotografia), Eugenio Lio (aiuto regia)

I biglietti per la proiezione sono disponibili al seguente link: https://romacinemafest.boxol.it/RomaCinemaFest/it/event/enrico-cattaneo-rumore-bianconino-migliori-viaggio-intorno-alla-mia-stanza/423192

La pellicola sarà poi replicata sabato 15 ottobre al Cinema Giulio Cesare (Sala 7 – ore 12.30), lunedì 17 ottobre al Cinema Odeon (ore 19.00), e martedì 18 ottobre al Cinema Giulio Cesare Sala 7 (ore 16.00).

I biglietti per la proiezione sono disponibili al seguente link: https://romacinemafest.boxol.it/RomaCinemaFest/it/event/enrico-cattaneo-rumore-bianconino-migliori-viaggio-intorno-alla-mia-stanza/425238

Nino Migliori si racconta per la prima volta in questo film, nello spazio del suo atelier in Via Elio Bernardi 6 a Bologna, ripercorrendo la sua vita artistica e personale, le sue imprese e le sue sperimentazioni. Racconta Elisabetta Sgarbi “È la storia di un film mio e non mio. È un film su Nino Migliori che, sin da subito, sfugge di mano, e diventa un film di Nino Migliori”.

Elisabetta Sgarbi ha ospitato a La Milanesiana 2022 una mostra di Nino Migliori “Nino Migliori. Lumen – A lume di candela” (presso la Galleria Ceribelli di Bergamo). La mostra era composta da 28 scatti della serie “Lumen – A lume di candela”, un omaggio ad alcune delle più importanti opere della scultura di tutti i tempi (come “Ilaria del Carretta” di Jacopo della Quercia o “Paolina Borghese” di Canova) ritratte sotto una fioca luce che crea una prospettiva inedita e un nuovo, sorprendente chiaroscuro

