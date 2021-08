Fiamme sulla Pontina e nel Lazio: settimana bollente e a rischio incendi

Anche oggi giornata di incendi vicino la Pontina. Che però oggi ha per fortuna scampato la chiusura. Al lavoro sia i vigili del fuoco che la protezione civile. Gli incendi hanno riguardato due tratti, uno direzione sud (Aprilia) e l’altro direzione nord. Fiamme si sono sviluppate all’altezza di via del Commercio ad Aprilia, nei pressi di una azienda, dove sono intervenuti i vigili del fuoco; nell’altro in aperta campagna in una zona più interna vicino alle case di Via Conca, strada tra Borgo Podgora (Latina) e Cisterna di Latina, dove sono intervenute le squadre della protezione civile del gruy di Passo Genovese. In entrambi i casi a fuoco tante sterpaglie, con i roghi alimentati dal vento.

Sarà una settimana da bollino rosso per quanto riguarda il caldo a Roma. Colpa dell’anticiclone africano, già presente da giorni alle latitudini mediterranee, destinato ad intensificarsi ulteriormente nel corso della settimana. “Ci aspetta una settimana molto calda con temperature in ulteriore aumento e afa sempre più alle stelle”, spiegano gli esperti. Sono previste punte di 38°C a partire da martedì, con picchi prossimi ai 39-40°C sui settori periferici Est-Nordest della Città. Valori più bassi lungo la coste, tra 31-34°C ma con clima più umido.