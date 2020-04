FIFA 20 per PC, patch 1.20: cosa cambia

FIFA 20 cambia e si aggiorna, per quanto riguarda la versione PC. E’ disponibile, infatti, da alcune ore l’aggiornamento 1.20 che modifica alcuni elementi, seppur non fondamentali, per migliorare l’esperienza di gioco. La nuova patch corregge alcuni difetti grafici e introduce nuove opzioni per facilitare la fruizione del comparto online.

In questo periodo di quarantena i videogiochi stanno vivendo un’esponenziale crescita in termini di vendite proprio in virtù del maggior tempo libero a disposizione dei videogiocatori. Per questo FIFA 20 cerca di essere sempre al passo con le richieste avanzate dagli utenti che prontamente segnalano errori ed elementi migliorabili.

Cosa modifica la patch 1.20 di FIFA 20

Il primo nuovo elemento introdotto nella versione PC di FIFA 20 riguarda il comparto online: EA, infatti, ha aggiunto una funzione di monitoraggio della connessione consultabile nel corso di qualsiasi partita online. Al momento però tale opzione è stata attivata su un ristretto numero di utenti campione che attraverso il loro feedback daranno un responso sulla nuova funzione.

Per quanto riguarda le correzioni adottate con la Patch 1.20 non intaccano il tessuto di gioco ma vanno a correggere alcuni piccoli difetti come le personalizzazioni dell’avatar non visualizzate in modo corretto nella modalità Volta. E’ stata corretta inoltre la visualizzazione a volte errata dei nomi che appaiono durante la lettura delle formazioni.