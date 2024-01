Fifa Awards, Lionel Messi miglior giocatore 2023

(Adnkronos) – L’argentino Lionel Messi è stato insignito del premio di miglior giocatore del mondo per il 2023 dalla Fifa. Il numero 10 dell’Argentina campione del mondo e attualmente giocatore dell’Inter Miami si è aggiudicato il “Best Player Fifa Award” assegnato oggi a Londra. L’otto volte Pallone d’Oro bissa così la vittoria della scorsa edizione. Messi ha vinto una sfida combattutissima con Erling Haaland e Kylian Mbappe. Con il vincitore della Coppa del Mondo 2022 e il nazionale norvegese agganciati a 48 punti, si è dovuto ricorrere all’ordine delle scelte fatte dai votanti.

L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola è stato eletto miglior allenatore del 2023 ai The Best Fifa a Londra. Guardiola è stato premiato per una serie di incredibili successi sulla panchina del Manchester City. Lo spagnolo, infatti, ha portato il club alla vittoria di un treble storico: Premier League, Uefa Champions League e FA Cup nel 2022/2023. In più, il City ha guadagnato altri due trofei nel 2023: la Supercoppa Uefa e la Coppa del Mondo per Club Fifa. Pep Guardiola con 28 punti ha vinto il premio arrivando davanti a Luciano Spalletti (18 punti) e Simone Inzaghi (11 punti). Il premio come miglior allenatore maschile della Fifa è stato votato dagli allenatori e dai capitani delle nazionali, da giornalisti esperti e dai tifosi di tutto il mondo. I voti sono stati espressi in base ai risultati ottenuti nel periodo dal 19 dicembre 2022 al 20 agosto 2023.

Il centrocampista brasiliano Guilherme Madruga ha vinto il Fifa Puskás Award 2023 per il gol più bello grazie alla sua straordinaria rovesciata. L’acrobazia del brasiliano con la maglia del Botafogo-SP ha avuto la meglio sulla rabona di Nuno Santos dello Sporting e al gran tiro dalla lunga distanza del giovane del Brighton Julio Enciso. Il riconoscimento premia il gol più spettacolare del calcio maschile e femminile durante il periodo preso in considerazione, ovvero tra il 19 dicembre 2022 e il 20 agosto 2023. Il premio prende il nome dal leggendario attaccante ungherese Ferenc Puskás, famoso per i suoi straordinari gol. Il vincitore del premio Puskás è stato votato dai tifosi di tutto il mondo e da esperti in materia.

Madruga non è un vero e proprio marcatore prolifico. Infatti, la sua rete nel match di Serie B brasiliana contro il Novorizontino è stata l’unica segnata nel periodo preso in considerazione per il premio. Spalle alla porta, con la palla che rimbalzava, Madruga ha ben pensato di eseguire un gesto atletico unico: una sforbiciata da fuori area che ha spedito la palla in fondo alla rete.