Fincantieri – La Uilm:”Firmato accordo per rinnovo integrativo, più salario e migliori condizioni normative per i lavoratori”

“Con la sottoscrizione dell’ipotesi d’accordo del rinnovo del contratto integrativo aziendale di Fincantieri , avvenuta dopo uno trattativa finale che si è protratta per tutta la scorsa notte e fino alle prime ore di questa mattina, abbiamo dato una importante risposta economica e normativa alle lavoratrici ed ai lavoratori del più grande gruppo cantieristico navale del nostro Paese”. Lo dichiarano Guglielmo Gambardella, Segretario nazionale Uilm, e Michele Paliani, Coordinatore Uilm del settore.

“Con l’incremento di 720 euro del Premio di Risultato, incremento delle indennità, buoni pasto, trattamenti di trasferta,migliori prestazioni sanitarie integrative e welfare – sottolineano Gambardella e Paliani – il contratto integrativo aziendale di Fincantieri si posiziona tra i più avanzati nel panorama delle relazioni industriali del sistema manifatturiero italiano”.

“L’ultrattività dell’intesa raggiunta – spiegano – rappresenta un ulteriore elemento di avanzamento rispetto ai rinnovi precedenti”.

“Ora – continuano – l’ipotesi di accordo verrà illustrata agli oltre 8.500 lavoratori di otto cantieri e due sedi aziendali per la sua approvazione definitiva”.

“Il raggiungimento di questa ipotesi di accordo – proseguono – rappresenta anche un importante segnale di fiducia nella prospettiva industriale del Gruppo, nonostante l’attuale difficile contesto economico per gli elevati costi energetici e delle materie prime”.

“Infine – concludono – nelle prossime settimane è previsto un incontro fra le organizzazioni sindacali e il management aziendale per il confronto sul nuovo Piano industriale per verificare le linee strategiche, le missioni produttive dei cantieri ed i volumi di investimenti che il Gruppo intende mettere in campo per lo sviluppo e la crescita industriale ed occupazionale”.

