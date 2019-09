Fiorella Mannoia canta come ‘Imparare ad essere una donna’

E’ arrivata nelle radio ‘Imparare ad essere una donna”, il nuovo singolo di Fiorella Mannoia scritto dall’artista insieme a Federica Abbate e Cheope. Un brano in cui trovano spazio le riflessioni di una donna che non smette mai di imparare il mestiere della vita, affrontandola “sul campo e mai dagli spalti, senza risparmi”.

Una novità che va a corollare il grande successo della prima parte del tour nei teatri e nelle arene outdoor, e che Fiorella si appresta a ripetere anche con il ‘Personale Tour’ da ottobre a dicembre, per riabbracciare il suo pubblico e coinvolgerlo con uno spettacolo intenso e ricco di emozioni.

Il via è previsto per giovedì 3 ottobre dal Teatro degli Arcimboldi di Milano, per poi chiudersi il 28 dicembre, nella Capitale, con il concerto il concerto di chiusura all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Ad accompagnare Fiorella sul palco durante il tour ci sono i musicisti Diego Corradin (batteria), Claudio Storniolo (pianoforte e tastiere), Luca Visigalli (basso), Carlo Di Francesco (percussioni e alla direzione musicale), Max Rosati (chitarre) e Alessandro “Doc” De Crescenzo (chitarre).

Queste le prossime date nello specifico: 3 ottobre al Teatro Degli Arcimboldi di Milano; 5 ottobre al Teatro Colosseo di Torino; 7 ottobre al Teatro Augusteo di Napoli; 10 ottobre al Gran Teatro PalaDianflex di Atena Lucana (Salerno); 12 ottobre al Teatro Gesualdo di Avellino; 13 ottobre al Teatro Gesualdo di Avellino; 15 ottobre al Teatro Carlo Felice di Genova; 16 ottobre al Teatro Ponchielli di Cremona; 18 ottobre al Teatro Verdi di Firenze; 19 ottobre al Teatro Verdi di Firenze; 22 ottobre al Teatro Creberg di Bergamo; 24 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo; 26 ottobre al Pala Congresssi di Lugano; 27 ottobre all’ Europauditorium di Bologna; 29 ottobre al Teatro Openjobmetis di Varese; 30 ottobre al Teatro Politeama di Piacenza; 31 ottobre all’Auditorium Santa Chiara di Trento; 1 novembre all’Auditorium Santa Chiara di Trento; 3 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli; 5 dicembre al Teatro Impero di Marsala (TP); 6 dicembre al Teatro Metropolitan di Catania; 11 dicembre al Teatro Galleria di Legnano (MI); 12 dicembre al Grana Padano Theatre di Mantova; 14 dicembre al Teatro Moderno di Grosseto; 15 dicembre al Teatro Verdi di Montecatini; 17 dicembre al Teatro Colosseo di Torino; 18 dicembre al Volkshaus di Zurigo; 20 dicembre al Teatro delle Muse di Ancona; 21 dicembre al Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia; 28 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma (Sala Santa Cecilia)

I biglietti per le date del tour sono disponibili in prevendita su TicketOne.it e nei punti vendita autorizzati (per info www.friendsandpartners.it).

www.facebook.com/fiorellamannoiaofficial – twitter.com/fiorellamannoia – Instagram @fiorellamannoia

Max