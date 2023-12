Firmato in Liguria il Patto per il turismo

È stato firmato il “Patto per il turismo” in Regione Liguria con i sindacati e le associazioni di categoria. È alla sua settima edizione e l’obiettivo è quello di avere un lavoro di qualità nel mondo del turismo, un settore e un comparto strategico. Si prevedono bonus per le aziende e le imprese che si impegnano a fare nuove assunzioni a tempo indeterminato o contratti a lungo termine.

Un grande risultato per un grande strumento che farà in modo di mettere a disposizione una serie di incentivi che vanno dagli 8 mila euro per le imprese che assumono a tempo indeterminato, a 4.500 per contratti superiori ai 9 mesi, a 3.500 per contratti superiori agli 8 mesi, a 2.500 euro per contratti da 7 mesi, valido solo per i balneari.

Chi sarà il destinatario dei bonus assunzionali? Le persone che al momento dell’assunzione presso l’impresa siano privi di rapporti di lavoro in essere, con l’esclusione dei rapporti di lavoro intermittente.

“Il turismo è un settore strategico per la nostra economia: gli ultimi dati, con una previsione di chiusura del 2023 a 16 milioni di presenze complessive, confermano la bontà delle azioni intraprese, a partire da questo Patto, una misura unica nel suo genere a livello nazionale – dice il governatore Giovanni Toti – molto attesa dalle imprese del settore. Si tratta infatti di uno strumento importante da un lato per le aziende, per tenere sotto controllo il costo del lavoro e, dall’altro, per chi sceglie di lavorare nel settore turistico per avere la garanzia di un’occupazione sempre più lunga e stabile, tanto più quest’anno con il bonus che verrà erogato a fronte di contratti di almeno 8 mesi di durata. L’obiettivo condiviso con sindacati e operatori del settore è quello di sostenere sempre di più il turismo, non solo con campagne di promozione e valorizzazione ma anche con iniziative come questa”.