Fognini ai quarti in Messico: Sogno uno slam”

Appena cinque giorni di vacanza in Puglia dopo Wibledon, poi il viaggio in Messico dove è stato selezionato come testa di serie numero uno del torneo. Fabio Fognini sta vivendo uno dei momenti più esaltanti della sua carriera, e all’esordio nel torneo messicano ha subito trionfato raggiungendo i quarti e superando in tre set il 33enne spagnolo Marcel Granollers-Pujol col punteggio di 4-6 6-3 6-4.

Dopo un avvio in salita l’azzurro si è ripreso e ha superato l’avversario in scioltezza procedendo nel torno su suolo messicano. Ora ai quarti di finale affronterà Taylor Fritz per conquistare un posto in semifinale.

Fognini: “Sogno un grande slam”

Intanto Fognini ha rilasciato delle dichiarazioni ai media locali confidando i suoi sogni: “Amo giocare a Los Cabos, è un bel posto e il pubblico si fa sentire. Il mio successo qui 12 mesi fa è il risultato della mia evoluzione da tennista, ora posso giocare bene sia sul veloce che sulla terra. Anche se devo ammettere di non essere al meglio fisicamente. Ma non si sa mai, nella passata edizione ho iniziato molto male il primo turno e ho finito per battere del Potro in finale.

Granollers lo conosco bene, ci siamo allenati insieme diverse volte insieme quando vivevo a Barcellona. Ho realizzato i miei sogni, ora nella seconda parte di stagione voglio giocare come ho fatto nei mesi finali della prima. Uno Slam è un sogno, che è difficile ma ci proverò. Ci vuole molta fortuna, tante cose devono andare bene. Ma devo farmi trovare pronto”, ha concluso.