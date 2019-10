Fonseca sul rigore al Borussia Mönchengladbach: “Inaccetabile, il gruppo è devastato”

Troppa la rabbia, anche da contenere davanti le telecamere. Fonseca non ci sta, è abbattuto e furioso allo stesso tempo per il rigore concesso al Borussia Mönchengladbach nel finale di gara.

Un colpo di faccia scambiato per un fallo di mano che è costato la vittoria alla Roma. “Difficile accettare una situazione come questa – ha affermato l’allenatore della Roma ai microfoni di Sky – I giocatori sono devastati, anche perché abbiamo affrontato la prima della Bundesliga. Abbiamo avuto la gara sempre sotto controllo. È difficile accettare questa situazione. Il calcio è così: dobbiamo reagire veloce, sappiamo che abbiamo fatto una buona partita. Questi ragazzi meritavano un altro risultato”.

Fonseca: “Vice Dzeko? Ho pensato di scendere in campo io”

L’allenatore portoghese ha poi parlato dei singoli, a partire da Mancini, dirottato per esigenza dalla difesa a centrocampo: “È un lottatore, penso che abbia fatto una bellissima partita. Non era facile, ma ha fatto una bella gara. Anche nel Milan potrebbe giocare lì? Vediamo, la verità è che non abbiamo molte soluzioni.

Quando torna Under? Penso che tornerà nei prossimi giorni, non sappiamo se è pronto per il Milan. Pastore? Non è facile per lui giocare due partite ravvicinate, sappiamo che in passato ha avuto alcuni problemi, è da gestire. Chi il vice Dzeko? Ho pensato che potrei giocare io, ma ero difensore. L’unica possibilità è Zaniolo, ma non abbiamo molte altre opportunità”, ha concluso Fonseca.