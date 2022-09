Fornitori di giochi per casinò: quali sono i migliori?

L’intrattenimento è ormai uscito dalle tradizionali sale da gioco e si è ormai spostato online. Data questa premessa, non sorprende che alcunigrandi player del mercato abbiano cominciato a produrre giochi sempre più performanti, al fine di migliorare in maniera considerevole l’esperienza che i diversi casinò e le varie poker room possono offrire ai loro utenti registrati.

Tra i diversi fornitori, ce ne sono quattro che spiccano sicuramente nel vasto panorama dei casinò online autorizzati, distinguendosi per lo sviluppo delle slot più in vista, che garantiscono non soltanto un’esperienza di gioco equa e sicura, ma rendono l’intera sala di intrattenimento migliore sotto il punto di vista dei giochi offerti, per varietà e per temi.

Playtech

Uno dei più providers più conosciutie utilizzati per casinò online è certamente Playtech. Playtech garantisce l’offerta di gioco più ampia, ragion per cui si è facilmente distinto e ha agilmente guadagnato la vetta nel panorama dei casinò digitali: la cifra totale sfiora infatti i 500 giochi, tra slot e roulette, mentre sembra che almeno altri 50 siano già in fase di sviluppo, per un’esperienza di intrattenimento ancora più ricca. In estrema sintesi, il panorama italiano dei casino online ADM è dominato dalla software house Playtech.

Microgaming

Passando alla concorrenza, la piattaforma giochi più diffusa subito dopo Playtech è certamente Microgaming. Questa casa di produzione ha un’esperienza nel settore quasi trentennale, se si considera che il primo software di gioco da essa elaborato risale al 1994. Cavallo di battaglia di questa software house è certamente la prima slot a jackpot progressivo, oggi diventata una specie di must nel settore. Infine, l’offerta di giochi Microgaming oscilla puntualmente tra i 5 e i 10 nuovi giochi al mese.

NetEnt

Nata nel 1996, l’azienda NetEnt è sicuramente una delle regine nel settore del gioco online, sia a livello nazionale italiano, sia nel più vasto mondo dell’intrattenimento internazionale. Questa software house di origini svedesi offre al momento attuale una vasta gamma di slot machine, tra le più performanti e varie che si possano trovare in rete sui casinò AAMS.

Cryptologic

Si può chiudere questa lista citando la casa Cryptologic, che ha messo anch’essa a punto software molto famosi nell’ambito del gambling online. Si tratta di una piattaforma ormai iconica nel mondo del gioco digitale, utilizzata, come le precedenti, anche su portali di gioco che utilizzano licenze diverse da quella Italiana.

In estrema sintesi, dati i software di gioco elencati, quando si valuta un casinò online vale la pena verificare che questi fornitori siano implementati nell’offerta di gioco. Tuttavia, bisogna anche assicurarsi che l’intero portale sia stato autorizzato dall’ADM, così da essere certi che l’offerta di giochi sia sicura anche sotto altri punti di vista, come il rispetto dei dati personali e la sicurezza nelle transazioni.