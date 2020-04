Fortnite, aggiornamento 12.40 del 15 aprile: cosa aggiunge la nuova patch

Se avete problemi con i server di Fortnite oggi mercoledì 15 aprile non allarmatevi: è un malfunzionamento comune. Epic Games, infatti, ha annunciato che questa mattina è in corso la manutenzione dei server per implementare i rollout dell’aggiornamento 12.40.

La manutenzione dovrebbe durare un paio d’ore, ma non è detto che i tempi possano allungarsi ulteriormente come già successo in passato. Ancora nono sono state annunciate ufficialmente le aggiunte che comprenderà la nuova patch 12.40, ma tra queste dovrebbero esserci missioni, skin e armi extra.

Per scoprirlo non resta quindi che aspettare qualche ora, per poi rimettere mano al mondo di Fortnite, per ora impegnato in una manutenzione di server. Tra pochi mesi inoltre, a giugno per la precisione, partirà la stagione 3 di Fortnite che porterà in cantiere diverse sorprese come hanno assicurato gli sviluppatori.