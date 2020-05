Fortnite aggiornamento 12.51, server offline: cosa aggiunge la nuova patch

Fortnite è offline, ma non allarmatevi: è uno stop programmato. Il gioco Epic Games, infatti, si aggiorna alla versione 12.51 della stagione 2, e come sempre i server di gioco saranno fuori servizio per alcune ore.

Attraverso un messaggio su Twitter Epic games ha annunciato l’arrivo della nuova patch, per cui i lavori di manutenzione sono iniziati oggi alle 8 italiane e finiranno intorno alle 12, salvo rari imprevisti.

Patch 12.51, cosa cambia

Fortnite si aggiorna, ma cosa aggiunge la Patch 12.51 della Stagione 2? Epic Games ancora non ha reso disponibile la lista delle aggiunte e delle modifiche ma è probabile che le novità non saranno molte. E’ plausibile pensare che con il nuovo aggiornamento verranno aggiunti alcuni oggetti e skin. Appena ci saranno ufficiale non esiteremo ad informarvi.

Articolo in aggiornamento.