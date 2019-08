Fortnite down, pronto l’aggiornamento 10.20

Se accedendo alla schermata di Fortnite avete visualizzato un messaggio di errore non allarmatevi, il server di gioco è offline per i giocatori di tutto il mondo. Nella mattinata di oggi 27 agosto, infatti, Epic Games sta lavorando per implementare l’aggiornamento 10.20 del popolare battle royale.

I server di gioco saranno offline per circa due ore a partire dalle 10 italiane. Intorno alle 12 quindi sarà possibile tornare a giocare in tutta tranquillità a Fortnite. Come di consueto per poter usufruire invece delle nuove meccaniche e dei nuovi oggetti implementati con la patch 10.20 sarà necessario aspettare qualche ora in più.

Fortnite, patch 10.20: cosa cambia

Per quanto riguarda invece l’aggiornamento 10.20 non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sulle novità che implementerà. Alcuni tweet però fanno intendere che la patch metterà a disposizione degli utenti l’oggetto Bolla Scudo, capace di parare i colpi nemici. Secondo alcuni rumors è inoltre previsto il ritorno del Visitatore.

Mancano ormai poche ore al ritorno alla normalità per quanto riguarda i server di Fortnite, non rimane quindi che aspettare per provare con mano tutte le aggiunte che il nuovo aggiornamento apporterà al battle royale più giocato al mondo.