Forum Civica al Monastero di Camaldoli per riflettere sui valori che la guidano

(Adnkronos) – Si terrà il 10, 11 e 12 maggio presso il Monastero di Camaldoli, in provincia di Arezzo, l’evento ‘Forum Civica: uno sguardo ai valori etici, morali e civici che guidano la Pubblica amministrazione’ patrocinato dal Parlamento europeo, dalla Regione Toscana e dal Comune di Poppi. L’evento, realizzato dal Centro studi Enti locali in collaborazione con la nascente fondazione Next generation EuroPA, prevede l’intervento di studiosi, professionisti, cittadini e membri delle istituzioni per riflettere sull’importanza della dimensione etica, civile e morale come guida all’operato di tutta l’Amministrazione pubblica.

L’11 maggio, dopo l’apertura dei lavori e i saluti del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e del capo dell’ufficio del Parlamento europeo in Italia, Carlo Corazza, è prevista una lectio magistralis di Alfonso Celotto, professore ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università degli studi Roma Tre, che metterà l’accento sui punti di forza e sui nodi da ripensare, in un’ottica di sviluppo della Costituzione che quest’anno compie 75 anni. Tra i relatori che interverranno nel corso delle due mattine dell’11 e 12 maggio si segnalano Claudio Galtieri (presidente onorario della Corte dei conti), Renato Loiero (consigliere per il bilancio Presidenza del Consiglio dei Ministri), Salvatore Bilardo (ispettore generale per la finanza delle Pubbliche amministrazioni – I.Ge.P.A., presso la Ragioneria generale dello Stato), Pier Virgilio Dastoli (presidente Movimento europeo Italia), Veronica Nicotra (segretaria nazionale Anci), Adriano Fabris (professore ordinario di Filosofia morale all’Università di Pisa), Antonio Colaianni (direttore centrale per la finanza locale, dipartimento per gli Affari interni e territoriali), Valerio Iossa (direttore generale dell’Unità di missione per l’attuazione del Pnrr istituita presso il dipartimento della Funzione pubblica).

L’evento si inserisce in un momento storico dove molti indicatori sembrano suggerire un allontanamento dei cittadini dalle istituzioni confondendo i diritti con opportunità o privilegi, i doveri con obblighi o costrizioni.

È l’intera comunità che oggi deve ritrovare i suoi valori e rafforzarsi intorno alla matrice comune che rende ciascuno cittadino: italiano, europeo, dell’intero pianeta. È dalla relazione tra dimensione locale e globale che può emergere un ‘Rinascimento’ culturale di una Pubblica amministrazione capace di testimoniare e rinnovare i propri valori e ideali e, di conseguenza, compiere azioni tese a promuovere il bene di tutti.

Forum Civica è realizzato con il contributo, tra gli altri, di Centro Studi Enti Locali S.p.A., di Deda Value e di Fonservizi. Supporter dell’evento: Plurimpresa, Addenda Consulting e il Centro chirurgico Toscano. Media partner l’Agenzia di stampa Adnkronos.