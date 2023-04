Forza Italia, Tajani: “Niente congressi, nessuno parla di dopo Berlusconi”

(Adnkronos) – “Non se ne è mai parlato. Nessuno ha mai parlato di congressi, di dopo Berlusconi. Perché, grazie a Dio, Berlusconi è operativo… Sembrano un po’ iettatorie queste indiscrezioni che non esistono. Nessuna parla di congressi, nessuno litiga”. Queste le parole di Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ad Agorà Rai Tre che, sul colloquio avuto con il Cav aggiunge: “Voce squillante, ci ha incoraggiato tutti. Ha parlato con Meloni e Salvini, segue quello che accade. Ci dà indicazioni”.

Tajani spiega di aver parlato “poco fa con il professor Zangrillo, mi ha detto che Berlusconi ha riposato bene e che sta reagendo positivamente alle cure”.

Quanto al futuro, “stiamo lavorando in maniera seria: questa mattina faremo una riunione per organizzare la manifestazione nazionale che faremo il 5-6 maggio a Milano. L’attività organizzativa e la campagna per le amministrative continua, in barba a chi dice che litighiamo”, ha sottolineato .