‘Forza venite gente’, torna a Roma, al Teatro Don Orione, il musical dei record su San Francesco

Durante la preparazione di uno spettacolo teatrale, tutti indistintamente, Artisti, Autori e Maestranze, sognano un trionfo indimenticabile che li collochi, di diritto, nell’Olimpo riservato ai Grandi Successi.

Di sicuro, però, nessuno oserebbe mai immaginare un’affermazione da Guinness dei Primati. Ma a volte i sogni, come nella migliore tradizione cinematografica statunitense, diventano realtà.

E così, nel lontano 9 ottobre 1981, esattamente 40 anni fa, al Teatro Unione di Viterbo, debuttò una Commedia Musicale che nel giro di pochi anni, sarebbe diventata un vero e proprio spettacolo-culto dell’intero panorama nazionale, arrivando a varcarne gli stessi confini geografici, per essere tradotta in otto lingue, e rappresentata in Paesi come Brasile, Messico, Polonia, Ucraina, Albania e Bielorussia.

‘Forza venite gente’, un musical italiano che ha conquistato il mondo con numeri da record e, all’epoca, un cast di formidabli attori come Silvio Spaccesi, Michele Paulicelli (San Francesco ed oggi direttore artistico), ed Anna Maria Pirastu, voce dei Pandemonium.

Basti pensare ai numeri da capogiro registrati dal musical in 3.500 repliche, oltre 2 milioni e 500 mila spettatori… soltanto a Roma, in Piazza San Giovanni, il 16 agosto del 2000, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, lo spettacolo raccolse 250.000 presenze, e a Padova, nello Stadio Appiani, insieme a Papa Giovanni Paolo ll, assistettero alla Rappresentazione, oltre 30,000 spettatori.

Il cd delle musiche originali ha venduto, negli anni, centinaia di migliaia di copie in Italia e all’estero. Si, decisamente numeri da capogiro per uno spettacolo musicale, tutto orgogliosamente italiano.

‘Forza venite gente’, uno spettacolo profondamente ancorato alla maestosa figura di San Francesco

E oggi, in occasione del quarantennale (1981-2021), la SONI PRODUZIONI Srl propone una nuova versione di FORZA VENITE GENTE. Fedele all’originale per trama e contenuti, per 2 sviluppo drammaturgico e partiture musicali, ma profondamente rinnovato nella tecnologia e nella qualità dell’Allestimento.

Tanto da riportare la Commedia Musicale alle atmosfere di un vero e proprio Musical di immagine nord-europea, rimanendo però profondamente ancorata alla maestosità di una figura, quella di San Francesco, che nel mondo, è icona della cultura apostolica ed emblema della spiritualità cattolica.

‘Forza venite gente’, l’emozionante storia del ‘poverello di Assisi’, dalle origini alla santità

La trama, incentrata sulla figura del Patrono d’Italia, racconta i valori e le emozioni della quotidianità, ma dedica interessanti momenti e intense riflessioni sul rapporto tra padri e figli, spesso contaminato da aspettative diverse e da valori distanti, che alimentano sofferenti dicotomie, nella ricerca disperata di un reciproco amore.

In questo particolare caso, un Commerciante grezzo e banalmente materialista non può comprendere le mete superiori e trascendenti del Figlio. E, per molti versi, è anche umanamente comprensibile: San Francesco è considerato una figura rivoluzionaria nella Chiesa Cristiana: Papa Pio XII, lo definirà il “il più italiano dei santi e più santo degli italiani”… una statura troppo alta, forse, per una personalità modesta come quella di suo padre Pietro Bernardone.

‘Forza venite gente’, sul palco si muove un cast di attori e ballerini giovanissimi

Lo spettacolo offre quindi due diversi piani di lettura: da una parte la rappresentazione di una verità documentata, la descrizione di un contesto all’interno del quale si muove la figura di San Francesco d’Assisi, dall’altra, il rapporto fra padri e figli, che non ha bisogno di riferimenti storici, perché fa parte della storia dell’umanità, di tutte le generazioni e di tutte le epoche.

E sono 20, fra Attori, Cantanti e Ballerini, ci accompagneranno in questo viaggio musicale, che racconta una delle figure più importanti della Cristianità. Un viaggio per alcuni aspetti mistico e spirituale, per altri, di elegante intrattenimento e di travolgente simpatia.

Una produzione: SONI Scritto da: Mario e Piero Castellacci con la collaborazione di Renato Biagioli e Pietro Palumbo Regia di: Ariele Vincenti Musiche di: Michele Paulicelli, Giampaolo Belardinelli, Giancarlo de Matteis Collaborazione alle musiche: Achille Oliva, Aldo Tamborrelli, Carlo Giancamilli Cast: Mauro Mandolini (Pietro di Bernardone), Stefano di Lauro (Frate Francesco), Giulia Gallone (La Cenciosa), Giulia Cecchini (Santa Chiara), Benedetta Iardella (La Povertà), Michelangelo Nari (Il Diavolo), Simone Cravero (Il Lupo).

I solisti: Nico Buratta, Antonio Cardelli, Francesco Catalfamo, Gioia Chiarini, Virginia Comazzetto, Flavio Di Marzo, Gaia Macca, Martina Salvucci, Lorenzo Tanfetti, e Veronica Zanin

Direttore Musicale: Fabrizio Barbacci Direttore Musicale e Arrangiatore: Guglielmo Ridolfo Gagliano Scene: Alessandro Chiti Costumi: Daniele Gelsi Coreografie: Dalila Frassanito Vocal coach: Roberto Colavalle Cast Supervisor: Andrea Casta

Direttore Artistico: Michele Paulicelli.

‘Forza venite gente’ resterà in scena al Teatro Don Orione fino al 22 gennaio. Ecco gli orari

Il tour a Roma Roma – Teatro Orione:

Lunedì, 26/12/2022, ore 18:00 Roma – Teatro Orione Martedì, 27/12/2022, ore 21:00 Roma – Teatro Orione Mercoledì, 28/12/2022, ore 21:00 Roma – Teatro Orione Giovedì, 29/12/2022, ore 21:00 Roma – Teatro Orione Venerdì, 30/12/2022, ore 21:00 Roma – Teatro Orione Sabato, 31/12/2022, ore 21:30 Roma – Teatro Orione Domenica, 01/01/2023, ore 18:00 Roma – Teatro Orione Giovedì, 05/01/2023, ore 21.00 Roma – Teatro Orione Venerdì, 06/01/2023, ore 18.00 Roma – Teatro Orione Domenica, 07/01/2023, ore 16.30 Roma – Teatro Orione Sabato, 07/01/2023, ore 21.00 Roma – Teatro Orione Domenica, 08/01/2023, ore 17.00 Roma – Teatro Orione Giovedì, 12/01/2023, ore 21.00 Roma – Teatro Orione Venerdì, 13/01/2023, ore 21.00 Roma – Teatro Orione Sabato, 14/01/2023, ore 16.30 Roma – Teatro Orione Sabato, 14/01/2023, ore 21.00 Roma – Teatro Orione Domenica, 15/01/2023, ore 17.00 Roma – Teatro Orione Giovedì, 19/01/2023, ore 21.00 Roma – Teatro Orione Venerdì, 20/01/2023, ore 21.00 Roma – Teatro Orione Sabato, 21/01/2023, ore 16.30 Roma – Teatro Orione Sabato, 21/01/2023, ore 21.00 Roma – Teatro Orione Domenica, 22/01/2023, ore 17.00

Via Tortona 7 – 00183 Roma (Lazio) · 06 7720 6960

