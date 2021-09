Si è aperto a Parigi il maxi processo per gli attentati terroristici del 13 novembre del 2015 che hanno causato 130 morti, compresi quelli al teatro Bataclan. La durata prevista del processo è di nove mesi, con il verdetto della Corte d’assise atteso per il 24 o 25 maggio. Il principale accusato e unico sopravvissuto del commando, Salah Abdeslam, è apparso in tribunale insieme agli altri dieci detenuti in relazione agli attentati.