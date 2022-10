(Adnkronos) – “Il simbolo di Fratelli d’Italia non è il simbolo del Msi ma di Alleanza Nazionale. Perché non avete detto, quando è nata An, ‘c’è ancora la fiamma?'”. Sono le parole di Gianfranco Fini, ospite di ‘Mezz’ora in più’ su Rai Tre. (immagini raiplay.it)