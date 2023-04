Frosinone, potenziata videosorveglianza al Parco Matusa

Il Parco Matusa di Frosinone sta diventando sempre più sicuro grazie alla recente potenziamento del sistema di videosorveglianza. La popolazione locale non è sempre tranquilla, sentendosi minacciata da vari atti delinquenziali come lo spaccio di droga, l’aggressività e il vandalismo. È importante che le istituzioni non abbassino la guardia di fronte a tali problemi.

Ci sono tante donne che praticano sport nei parchi a Frosinone, ma spesso temono aggressioni. Per questo motivo, l’assessorato all’innovazione, guidato da Alessandra Sardellitti, ha installato cinque nuove postazioni di videosorveglianza e ha spostato altri due dispositivi per coprire meglio l’area frequentata dalle famiglie, dai giovani, dagli anziani e dagli sportivi. La città stessa gode del sistema di videosorveglianza di Città in Video da molti anni.

La videosorveglianza funziona in stretta sinergia con il centro elaborazione dati comunale, dove vengono raccolte le immagini delle telecamere, e con le forze dell’ordine che garantiscono la sicurezza pubblica. Inoltre, il sistema offre una valida strumento probatorio all’Autorità giudiziaria, ha spiegato il sindaco Riccardo Mastrangeli.

L’amministrazione si impegna sempre di più per valorizzare al massimo i profili di deterrenza e prevenzione contro l’illegalità, e l’implementazione del sistema di videosorveglianza del Parco Matusa ne è un esempio emblematico.

