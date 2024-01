‘Fuga outdoor’, che sia un camping o un resort,  per ogni segno zodiacale c’è una precisa destinazione ‘su misura’

Neanche il tempo di lasciarci alle spalle le festività natalizie, che già non vediamo l’ora d’imbatterci in una nuova avventura. Che sia una breve fuga di qualche giorno o una vacanza più lunga in una ricercata località europea, la destinazione ideale è scritta… tra le stelle.

E per quanti stanno già valutando le opzioni per la prossima ‘fuga outdoor’, niente paura: Pitchup.com (gettonata piattaforma leader per le vacanze all’aria aperta), suggerisce 4 tipologie di esperienze in base alle caratteristiche dei 12 segni zodiacali (nella foto vediamo un fantastico disegno umoristico dell’inarrivabile ed indimenticato Jacovitti)

Dunque, che siate amanti della buona cucina o alla ricerca di emozioni estreme, questa guida è perfetta per assicurarsi delle vacanze indimenticabili!

‘Fuga outdoor’ per ogni segno zodiacale: esperienze ‘wild’ per Cancro, Capricorno e Pesci

Con uno sguardo al passato e una straordinaria adattabilità alle sfide presenti, Cancro, Capricorno e Pesci prosperano in ambienti minimali e selvaggi. Dall’indole impulsiva e misteriosa, questi tre segni trovano nel campeggio un rifugio ideale.

Ecco perché la magica Scozia è la destinazione consigliata per soddisfare la loro sete di introspezione e autenticità.

Quindi, suggeriscono dalla piattaforma, perché in Scozia non sperimentare il ‘Callanish Camping’? Sito sull’incantevole isola di Lewis, questo campeggio offre la vicinanza a numerosi insediamenti storici del neolitico, come il leggendario sito di Callanish Stones, un cerchio di pietre che si erge in questo luogo da quasi 5.000 anni. La struttura vanta alloggi affacciati sul mare, dove i visitatori possono respirare la frizzante aria scozzese esplorando gli ampi siti storici nelle vicinanze, così come le spiagge sabbiose di Dalmore e Dalbeg, note soprattutto come luoghi ideali per gli amanti del surf.

‘Fuga outdoor’ per ogni segno zodiacale: vacanze adrenaliniche per Scorpione, Sagittario e Gemelli

Per quanto riguarda invece Scorpione, Sagittario e Gemelli sono segni particolarmente curiosi e coraggiosi, che amano il rischio e l’avventura. Il campeggio classico non basta a soddisfare i loro desideri: trekking, tour in quad, rafting e gite fuori porta alla scoperta di nuove culture sono attività imprescindibili per questi segni.

Ed allora ecco che possono essere stimolati dai Paesi Bassi, magari visitando il resort EuroParcs De Rijp, che si affaccia lungo un pittoresco canale a West-Graftdijk, e progettato seguendo lo stile architettonico tradizionale Zaan. Esplorare la zona è semplice, che si tratti di una passeggiata con gli scarponi da trekking, di un giro in bicicletta o di noleggiare una piccola imbarcazione per escursioni locali o persino fino ad Amsterdam. Inoltre, sono disponibili una sala giochi e persino uno zoo per intrattenimento aggiuntivo.

‘Fuga outdoor’ per ogni segno zodiacale: lusso e comodità per Bilancia, Vergine e Acquario

Passiamo invece ora a tre segni zodiacali, per i quali la bellezza della natura incontaminata si rivela ancora più straordinaria se ammirata da una raffinata cupola trasparente o da una tenda vista lago, dotata di ogni comfort. E per coloro che non intendono rinunciare alla sofisticatezza nemmeno durante un’esperienza outdoor, ecc un suggestivo glamping nelle campagne spagnole potrebbe essere la scelta ideale.

Per Bilancia, Vergine e Acquario, suggeriscono ancora da Pitchup.com, direzione Spagna dove, avvolto tra le verdi distese della Valle del Tiétar, El Toril Glamping Experience si presenta come il rifugio perfetto per chiunque brami un’elegante fuga nella campagna spagnola. Sebbene l’alloggio sia completamente autonomo, nei dintorni è possibile trovare diversi servizi. L’offerta culturale non è da meno, soprattutto a Talavera de la Reina, una classica città castigliana famosa per la sua maestria nella produzione di ceramiche decorate e per le numerose chiese storiche.

‘Fuga outdoor’ per ogni segno zodiacale: campeggi ‘gourmet’ per Toro, Ariete e Leone

Conosciuti per il loro raffinato gusto culinario tra tutti i segni zodiacali, Toro, Ariete e Leone cercano esperienze gastronomiche uniche e sapori intriganti. Dunque, per questi tre ‘signorini un semplice fornello da campeggio non basta a soddisfare il loro palato raffinato. Non a caso, spiegano le stelle, in realtà è questa loro continua ricerca di eccellenza culinaria è ciò che li spinge a fare emozionanti viaggi alla scoperta di nuove culture gastronomiche.

Ed allora, suggeriscono ancora dalla piattaforma, dove poter soddisfare simili richieste, se non proprio ‘a casa’, cioè in Italia?

Qui la lente d’ingrandimento punta verso l’area della città siciliana di Marsala dve, aun’ora da antichi templi, isole affascinanti e sentieri di montagna è ubicato l’Agriturismo Vultaggio, una lussuosa struttura per campeggiatori costruita accanto a una fattoria gestita dalla stessa famiglia da quattro generazioni. L’agriturismo, immerso in un vigneto, dispone di un negozio dove si possono acquistare le specialità della fattoria ma anche tipici della cucina siciliana, che in realtà è un mix di tutte le culture che si sono succedute nei secoli in questi luoghi, dai Fenici ai Greci, dagli Arabi ai Normanni.

Insomma, una vacanza all’aria aperta è la scelta ideale per ciascun segno zodiacale ma , soprattutto, per chi cerca esperienze sempre nuove, trasformando il proprio viaggio in un ricordo indimenticabile, immerso completamente nella magia della destinazione scelta.

Dunque, che si tratti di un’avventura più selvaggia, o di un raffinato ‘glamping’, l’outdoor è un’esperienza da vivere almeno una volta nella vita…

Max