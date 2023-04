Fumo, psicologa Gangale: “Dagli strumenti alternativi un aiuto per i pazienti”

(Adnkronos) – Al congresso medico-scientifico ‘Nel Cuore di Santa’ a Santa Margherita Ligure (Ge), tavola rotonda su come cambiare in modo positivo gli stili di vita del fumatore adulto. “I nuovi protocolli e linee guida ci vengono in aiuto per cercare di aiutare il paziente nel suo percorso – spiega la psicologa dott.ssa Martina Gangale – ma oggi esistono anche strumenti alternativi a nostro favore: ad esempio i sistemi a tabacco riscaldato, che essendo disponibili, a rapido accesso e semplici, possono rappresentare una valida alternativa per avvicinare i pazienti a un processo di cambiamento”.