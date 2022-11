G20, “Con grande attenzione all’Italia”, riferisce Palazzo Chigi, domani il via con l’esordio della Meloni

Per quel che riguarda i rapporti, burrascosi, con la Francia, in merito alla situazione dei migranti, oggi il Presidente Mattarella ha sentito Macron, contribuendo a placare gli animi e, come ha riferito Palazzo Chigi annunciando la partenza e poi l’arrivo della premier Meloni a Bali, “Questo viaggio smentisce i detrattori di Meloni e del governo. C’è grande attenzione verso l’Italia e non quell’isolamento che la sinistra sta raccontando. Tutti riconoscono invece all’Italia un ruolo fondamentale nello scacchiere internazionale“.

La Meloni al G20 di Bali: l’arrivo alle 23.30 (ora locale), e la cena in un ristorante dove è stata ben accolta da tutti

Il suo ‘debutto’ al G20, che rappresenta il suo secondo vertice internazionale da quando è divenuta premier del nostro governo, arrivando in tarda serata (ora locale) a Bali, Giorgia Meloni si è mostrata perfettamente a suo agio, non lesinando sorrisi a quanti, riconoscendola al ristorante dove si è fermata a cenare, continuavano a salutarla.

La Meloni al G20 di Bali: in 48 ore incontri e colloqui con i leader dei paesi più importanti del pianeta

In realtà, la due giorni che attende il nostro presidente del Consiglio, è abbastanza frenetica, con un’agenda fitta di impegni ed appuntamenti, visto il contesto, tutti ugualmente importanti. Intanto, tenuto conto che Bali è sette ore avanti rispetto all’Italia, domani l’incontro con il presidente statunitense Joe Biden alle 17.15 (quando da noi saranno le 10 e un quarto del mattino). Poi, a seguire, il bilaterale con il Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan prima, e con il Presidente della Repubblica di Indonesia, Joko Widodo dopo. Il giorno dopo – mercoledì – si ricomincia con Xi-Jinping – presidente della Repubblica Popolare cinese – poi con Justin Trudeau (primo ministro canadese), poi con il premier giapponese Fumio Kishida e, a chiudere, sarà infine la volta del primo ministro indiano, Narendra Modi.

La Meloni al G20 di Bali: la due giorni del G20 sarà articolata da tre sessioni di lavoro. Ecco di cosa di parlerà

Nello specifico, la due giorni del G20 sarà articolata da tre sessioni di lavoro, che vedono al primo posto la sicurezza alimentare ed energetica; quindi la salute globale; ed infine la digitalizzazione. Questo non significa che temi altrettanto urgenti, come la guerra in Ucraina, il clima e la sicurezza energetica non saranno ugualmente affrontati nell’ambito del vertice. Si parte domani mattina con il benvenuto a tutti i leader, da parte del Presidente indonesiano, Joko Widodo. Quindi, dalle 9.30 alle 12, il via alla prima sessione di lavoro, che ospiterà fra l’altro il primo intervento di Giorgia Meloni. Subito dopo il pranzo. Dalle 14 alle 15.30 ecco la seconda Sessione, alla quale seguiranno i vari inconr bilaterali, che si prolungheranno fino a sera. Il giorno dopo, nel pomeriggio di mercoledì, la terza Sessione di lavoro, con l’Italia che, in qualità di presidenza G20 uscente, pronuncerà i suoi interventi dopo la presidenza indonesiana.

Max