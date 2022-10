G20, Lavrov non esclude “Un incontro fra Putin e Biden”, e rassicura sull’uso delle armi nucleari

Tenendo a rimarcare che “La Russia, ha aggiunto, accoglie sempre con favore qualsiasi proposta di colloquio finalizzato al raggiungimento della pace”, stamane, nel corso di un’intervista rilasciata all’emittente Rossiya 1 Tv, allo stesso modo il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov (nella foto), in merito all’imminente G20, ha dichiarato di non escludere un possibile incontro tra il presidente russo e quello statunitense. Un fatto non da poco che, ‘se’ la diplomazia internazionale iniziasse a ‘cavalcare’ da subito, fungerebbe da volano a questo utilissimo confronto tr ai due leader.

Lavrov torna a rimarcare che “le forze armate russe possono ricorrere all’arma nucleare solo a scopo difensivo”

Poi, ‘per l‘ennesima volta’, onde rassicurare circa il ricorso da parte della Russia alle armi nucleari – vista la continua ed immane opera di ‘confusione’ mediatica in atto – Lavrov ha tenuto a rimarcare che “la dottrina militare di Mosca prevede che le forze armate russe usino l’arma nucleare solo a scopo difensivo”. Ed ancora, ha aggiunto il ministro, ”Se dipendesse da noi, il presidente ha detto più di una volta che la nostra dottrina nucleare prevede solo misure di rappresaglia che sono pensate per evitare la distruzione della Federazione russa in seguito a un attacco nucleare o ad altri tipi di attacchi che minacciano l’esistenza stessa dello stato russo”. Come dire: ricorrere al nucleare sarebbe deleterio anche per noi.

Lavrov: “Spero che dimostrino di essere responsabili coloro che speculano continuamente sulla possibilità di una guerra nucleare’

Infatti il ministro degli Esteri russo ha poi precisato: ”Spero che dimostrino di essere responsabili coloro che speculano continuamente sulla possibilità di una guerra nucleare”, ha aggiunto riferendosi “agli americani ed i loro satelliti. Dovrebbero dimostrarsi responsabili nelle loro dichiarazioni pubbliche”.

Lavrov: “La Russia è aperta al dialogo con l’Occidente, e chi afferma il contrario dice una bugia”

Insomma, quello che poi interessa tutti (ma forse ‘non fa comodo ad altri’), Lavrov lo ha ribadito per l’ennesima volta: “La Russia è aperta al dialogo con l’Occidente, e chi afferma il contrario dice una bugia, ma sta aspettando una proposta seria”.

Il Pentagono: “Mosca ha rifiutato una proposta di dialogo”. Lavrov: “Bugia, non c’è stato nessun contatto”

‘Guarda caso’, alle dichiarazione rilasciate dal ministro degli Esteri russo, sono subito seguite le dichiarazioni di John Kirby, portavoce del Pentagono, secondo cui invece, Mosca avrebbe rifiutato una proposta di dialogo da parte di Washington. Anche in questo caso pronta la replica di Lavrov che ha controbattuto: ”Questa è una bugia. Non abbiamo ricevuto alcuna proposta seria di contatto”. Anzi, il ministro russo accusato sia la Gran Bretagna che gli Stati Uniti, rei di “aver fatto deragliare i colloqui di Istanbul mediati dalla Turchia”.

