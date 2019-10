Gabriele Giorgio, il recordman e campione di Caduta Libera è stato confermato adesso (LIVE) 20 Ottobre 2019

Gabriele Giorgio, il Campione di Caduta Libera (il noto e apprezzatissimo programma di Gerry Scotti che domina la scena del preserale di Canale 5 tutti i giorni) è tornato ora in onda, esattamente in questi minuti, per continuare la sua cavalcata trionfale e provare a vincere ancora. Ma la sua avventura è finita: è stato confermato.

Il recordman di Caduta Libera stava contendendo lo ‘scettro’ di vincitore agli altri concorrenti proprio in questi minuti. Il suo obiettivo è confermarsi campione e, perchè no, arricchire il proprio bottino. Ma non è riuscito a eguagliarsi, anzi, alla fine, nell’ultimo rush, è caduto in una risposta errata.

Se nella puntata di ieri 19 ottobre 2019 ha vinto 10 mila euro, infatti, oggi non è riuscito a vincere 180 mila euro per due risposte. Non ha saputo rispondere su ‘Sacco e Vanzetti’ e sulla serie di Jerry Calà ‘Professione Vacanze’.

Ma come è andata in precedenza? Quante volte ha vinto Gabriele Giorgio, il Campione di Caduta Libera? E soprattutto a quanto ammonta la sua vincita? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

A una decina di minuti dal gong della sfida odierna, Gabriele Greco si sta confermando campione.

Si sta attendendo con molta verve la parte finale del gioco, con i classici 10 passi. Al passo finale, appunto, il campione ha perso la chance di vincere 51 Mila euro. Tre le domande in cui ha fatto flop

Aggiornamento ore 19,39

Gabriele Giorgio, il recordman di Caduta Libera si conferma campione: quali risposte ha sbagliato ieri 17 Ottobre 2019 e quanto era il montepremi

Gabriele Giorgio è riconfermato campione: nella puntata di ieri 17 Ottobre 2019, andata come sempre in onda sull’ammiraglia Mediaset, il recordman ha strappato la conferma per la puntata di oggi: quando riproverà a incrementare le sue incredibili vincite.

Gabriele Giorgio, infatti, nella puntata di ieri sera ha però fallito la conquista del montepremi nella manche finale. Pur restando campione, non ha intascato il bottino della serata. A quanto ammontava? E quali sono le domande che ha fallito? Eccole.

Dunque Gabriele Giorgio è Campione confermato. Però, come detto, ieri 17 Ottobre 2019 nella manche finale non è riuscito a vincere il montepremi di 155.000 euro. Non c’è l’ha fatta per due risposte.

La prima: Il sinonimo di “eccessivamente, assai” (Estremamente), mentre la seconda era su Dario Fo. In particolare: in quale programma tv Dario Fo, con Ambra Angiolini, scoprì di aver vinto il Nobel per la Letteratura (Milano-roma). Questo il video dei Dieci Passi finali di ieri.

In precedenza, però, il campionissimo aveva preso la ribalta eccome. Nella puntata del 16 Ottobre 2019, il recordman di Caduta Libera che ha fatto parlare di sè per le straordinarie cifre già vinte, infatti, ha perso perchè ha sbagliato tre risposte. Questo, però, non gli impedisce di provarci ancora questa sera.

Aggiornamento 21,40

in ogni caso, secondo regolamento, Gabriele Giorgio è ancora campione in carica e dunque può continuare a gareggiare per provare a vincere ancora e a conquistare più soldi, continuando a scalare la vetta dei record di vincite televisive.

Gabriele Giorgio, il Campione di Caduta Libera non ha vinto ieri: ecco quale cifra ha perso e quali domande ha sbagliato e le risposte giuste

Gabriele Giorgio ha perso 120.000 euro perchè non ha saputo rispondere alle seguenti domande.

La prima: nell’album “Walls” chi cantava “Imagine” ? La risposta era Barbra Streisand.

La seconda domanda su cui è rimasto impreparato era: chi era il ciclista campione del mondo in linea nell’88 e vincitore della Coppa del Mondo nel 91 e 93? La risposta: Maurizio Fondriest.

Terza domanda su cui è caduto: la frazione di Piombino famosa per essere l’unica città etrusca sorta lungo la costa? Populonia era la risposta.

Qui di sotto, il video e le domande poste al campione di Gerry Scotti.

Ma pur avendo perso, Gabriele Greco il recordman di Caduta libera naturalmente è ancora il campione. E questa sera ci riprova con tutte le sue forze.

Gabriele Giorgio, il Campione di Caduta Libera ritorna oggi in gara. Ecco perchè, spiegazione del regolamento

Per capire perchè Gabriele Greco continuerà a partecipare al game di Gerry Scotti occorre fare un breve excursus sul regolamento.

Il campione si trova, per regolamento, nella botola centrale e, per gran parte del programma deve sfidare gli altri concorrenti (10 in totale). Se fino alla fine del gioco rimane ‘in piedi‘ resta campione e disputa di conseguenza di diritto il gioco finale (chiamato come noto I dieci passi) per vincere il malloppo.

Se se li vince o meno, dal punto di vista regolamentare non importa: vale a dire infatti che il campione resta campione in carica e torna il giorno dopo a gareggiare finché uno dei suoi avversari non lo batte. Ovviamente, se vince, si ‘evince’ come, dal punto suo personale, sarà senza alcun dubbio decisamente più soddisfatto: perchè vorrebbe dire vincere ulteriormente altri soldi

Già, ma appunto, quanti soldi ha già vinto il Campione di Caduta Libera finora?

Mentre continua a crescere di consenti e di interessi, il noto e seguito programma Caduta Libera guidato e condotto da Gerry Scotti sta svelando, infatti, di puntata in puntata, un vero e proprio campione. Che, a suon di vittorie, sta scalando la cima delle vittorie record maggiori di tutti i tempi. Ecco quanto ha vinto e chi è.

Caduta Libera, Gabriele Giorgio chi è: quanto ha vinto, quando, secondo concorrente più vincente di sempre

Gabriele Greco è sempre alla guida di Caduta Libera ed è adesso salito al secondo nella classifica dei campioni. Ma cosa sappiamo esattamente di lui?

Se ieri ha perso il malloppo, tuttavia nella puntata di martedì 15 ottobre 2019 di Caduta Libera Gabriele Giorgio ha vinto ancora. Infatti, l’attuale campione, 33 anni, da Pesaro e in carica da una ventina di puntate, ha aggiornato il montepremi con una terza nuova vincita, del valore di 60.000 euro. Di conseguenza, alla luce di questa cifra conquistata il campione si è portato ad un totale di 276.000 euro vinti fino ad ora.

Questa cifra record fa di lui non solo un grande trionfatore del noto game, ma lo fa piazzare di diritto al secondo posto della classifica dei campioni (al primo dovrebbe esserci lo sconfitto Nicolò Scalfi).

Quanto alla sua vita privata, che cosa si sa in particolare? Gabriele Giorgio, il Campione di Caduta Libera che si è accaparrato questa grande vincita è l’emozionante protagonista di questa fase cruciale di Caduta Libera.

Il game show condotto da Gerry Scotti su Canale 5, co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy ha visto il campione e recordman superare il gioco finale de “I dieci passi” e arricchire la sua vittoria con una nuova cifra record.

Gabriele Greco, nel frattempo, di puntata in puntata ha conquistato il pubblico con le sue “freddure”. Gabriele ha 33 anni, è di Pesaro e tra i suoi massimi auspici per il futuro ci sono quelli di di pilotare un aereo, e, appunto, proprio quello di vincere in un quiz televisivo.

Caduta Libera, Gabriele Giorgio come ha vinto: come funziona il game di Gerry Scotti

Non è molto misterioso scoprire come si faccia a scalare la cima e vincere il gioco a premi preserale di Canale 5, quindi appunto Caduta Libera con il veterano Scotti. Come funziona in effetti il programma a premi? Ecco cosa c’è da sapere.

Il game show condotto da Gerry Scotti e prodotto da Endemol Shine Italy prevede questo: in ogni puntata un concorrente è al centro di una pedana, sopra una botola pronta ad aprirsi e ad “accoglierlo” alla prima risposta sbagliata.

Contro di lui dieci sfidanti, posizionati su dieci botole uguali. Il concorrente, di volta in volta, sceglie un avversario da sfidare e deve superare una serie di duelli a suon di domande. Il programma va in onda tutti i giorni alle 18.45 su Canale 5.

Aggiornamento ore 23.45