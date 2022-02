Galli: “Djokovic a Roma senza vaccino? Inaccettabile”

(Adnkronos) – “Ritengo sia inaccettabile” la partecipazione di Novak Djokovic agli Internazionali di tennis in programma a Roma a maggio, perché “il nostro Paese cos’è? Il ventre molle che dice ‘prego accomodati’? Non va bene”. Massimo Galli, già direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Miliano, all’Adnkronos Salute risponde così alla domanda sull’eventuale presenza di Djokovic al Foro Italico. Il numero 1 del tennis mondiale, come è noto, ha detto no al vaccino covid e recentemente è stato espulso dall’Australia.

“Dopodiché, se si vuole riconsiderare la possibilità di dare deroghe a quelli che hanno anticorpi anti-Covid acquisiti per qualsiasi motivo è un altro discorso, ma in linea di principio, e finché questo non viene codificato per tutti e non solo per il signor Djokovic, le regole di salute pubblica vanno rispettate”, dice Galli tornando sul caso del tennista serbo, che ha aperto non poche polemiche, e non solo nel mondo dello sport.