Gas russo, Gazprom annuncia la chiusura temporanea del Nord Stream 1 (per lavori), ed il prezzo risale

Nessuna ‘sorpresa’, ne scriviamo per informare ma, come detto, dopo l’annunciato stop del gasdotto Nord Stream – per interventi di riparazione – da parte della Gazprom nei giorni scorsi, sul ‘suscettibile’ mercato di Amsterdam, è atteso l’ennesimo rialzo del prezzo del gas. Oggi nelle Borse, dopo aver aperto a 275 euro al megawattora, iI future Ttf si attestano al momento a 264 euro in un rialzo del 23% rispetto ai 215 della chiusura di venerdì 2.

Gas russo: Gazprom aveva avvertito già dallo scorso venerdì della chiusura del gasdotto per oggi, ed altri giorni ancora

Nello specifico, come ricordato, lo scorso venerdì è stato lo stesso colosso energetico russo ad annunciare lo stop alle attività di pompaggio di gas liquefatto presso lo stabilimento di Portovaya, a nord-ovest di San Pietroburgo, all’inizio del gasdotto Nordstream 1 che trasporta il gas sottomarino in Germania. In relazione invece all’entità del danno sul quale intervenire, da quanto comunicato sempre da Gazprom, circa la riapertura dei flussi, ha infromato che se ne riparlerà “fino a quando verranno effettuate le riparazioni necessarie”.

Max