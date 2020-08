Gianni Sperti cambia look: la foto dell’opionionista di Uomini e Donne biondo

L’estate, si sa, è anche tempo per i colpi di testa. Cambiare a volte può dare la sensazione di aver girato una pagina della propria vita, per questo anche una minima modifica all’aspetto può essere significativa. Ed è per questo che Gianni Sperti, storico opinionista di Uomini e Donne, ha deciso di dare un taglio al passato. E’ proprio il caso di dirlo.

L’ex marito di Paola Barale, attraverso un post su Instagram, ha mostrato ai proprio followers il frutto della voglia di cambiare qualcosa. Il ballerino è partito dai capelli, diventati di un biondo intenso, che gli coprono quasi i capelli attraverso una lunga frangetta. Gianni Sperti ha allegato alla foto i motivi della sua scelta. Che hanno convinto i suoi seguaci.

“Cambiare mi rigenera”

Così Gianni Sperti ha commentato il suo cambio look, da moro a biondo platino: “Sono sempre stato così, camaleontico, mi dicono. Ogni tanto devo cambiare, mi annoio a vedere sempre la stessa immagine allo specchio. Ho bisogno di novità, come i traslochi… amo cambiare casa, arredamento, perché mi sembra di iniziare un nuovo capitolo della mia vita”.

Ha aggiunto: “Non piace a tutti questo mio modo di essere ma piace a me e continuerò a fare sempre quello che sento, mi rigenera. Probabilmente lo faccio quando voglio cancellare o meglio, dimenticare un passato scomodo come quello che abbiamo attraversato e non ancora superato. Quel pizzico di follia che mi accompagna da sempre e che mi fa sentire maledettamente vivo…libero!”.