Gilberto cavallini, ergastolo per la strage di Bologna

Ergastolo per Gilberto Cavallini, l’ex terrorista dei Nar fascisti era imputato per concorso della strage di Bologna. Secondo gli inquirenti, infatti, l’uomo ora di 67 anni fornì supporto logistico a quelli che sono stati condannati come esecutori materiali della strage del 1980. Cavallini secondo l’accusa si occupò dei documenti falsi e del trasporto fino a Bologna.

Cavallini, le parole dopo la sentenza

Lo stesso Cavallini al termine del processo ha commentato la condanna all’ergastolo: “Io sono pentito di quello che ho fatto, di quello che non ho fatto non mi posso pentire. Dico anche a nome dei miei compagni di gruppo che non abbiamo da chiedere perdono a nessuno per quanto successo il 2 agosto 1980″.

Ha poi continuato l’uomo di 67 anni componente dei Nar: “Ribadisco il concetto espresso da Francesca Mambro davanti a una Corte di assise, molti anni fa. Non siamo noi che dobbiamo abbassare gli occhi a Bologna“, ha ribadito Gilberto Cavallini.