Giochi Mediterraneo, in diretta sul sito Coni Cerimonia apertura e gare principali

(Adnkronos) – Per la prima volta nella storia sarà possibile seguire una manifestazione internazionale multidisciplinare in diretta sul sito del Coni. La novità prenderà il via questa sera, con inizio alle ore 22 italiane, ad Orano in Algeria in occasione della Cerimonia di Apertura dei Giochi del Mediterraneo. Gli appassionati e gli sportivi potranno seguirla attraverso la piattaforma Ott di Italia Team all’indirizzo https://tv.italiateam.sport/

Per dare maggiore diffusione a questa manifestazione, alla quale prendono parte 369 atlete e atleti azzurri, il Coni ha deciso di aprire alla trasmissione live il suo canale ufficiale di Italia Team che finora è sempre stato legato alle imprese della squadra azzurra, raccontandone però le gesta pre e post gara. Stavolta invece, oltre alla cerimonia d’apertura, sarà possibile seguire giorno dopo giorno le principali competizioni, sulla base del segnale che verrà fornito dal Comitato Organizzatore. Sul sito del Coni e sul sito dedicato dell’Italia Team orano2022.coni.it verranno comunicate di volta in volta le dirette che saranno trasmesse. A fine giornata ci saranno anche gli highlights messi a disposizione dalla regia algerina dei Giochi del Mediterraneo.

Questo il palinsesto Italia Team – Orano 2022 del 25, 26 e 27 giugno (orario italiano): 25 Giugno 2022 – 22:00-23:30 Cerimonia d’apertura Giochi del Mediterraneo – Orano 2022. 26 Giugno 2022 – 10:00-11:30 Pallavolo maschile – Girone A – Egitto-Italia. 11:30-15:15 Karate – Qualificazioni e Finali 50/57 kg donne – 60/67kg uomini. 15:15-17:00 Bocce – 2ᵃ Fase Petaque/Volo/Raffa. 17:00-18:15 Pallanuoto – Girone A – Spagna-Italia. 18:15-20:45 Karate – Qualificazioni e Finali 61/68 kg donne – 75kg uomini. 20:00-22:00 Ginnastica – Team Event femminile – All Around – II suddivisione. 22:00-23:00 Calcio – Gruppo B – Italia-Portogallo (2° tempo). 27 Giugno 2022: 09:30-11:00 Bocce – 2ᵃ Fase Raffa/Volo/Petanque. 11:00-13:00 Lotta Libera 57-65-74-86-97-125kg Lotta Greco Romana 60-67-77-87-130kg. 13:00-13:45 Karate – Finali -84kg/+84kg uomini/68kg donne. 13:45-18:00 Vela – Regate ILCA6/ILCA7/IQFOIL uomini e donne. 18:00-20:00 Lotta Libera 57-65-74-86-97-125kg/ Lotta Greco Romana 60-67-77-87-130kg. 20:00-22:00 Ginnastica – Team Event femminile – All Around – II suddivisione.