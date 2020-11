Giochi Xbox gratis: ecco come scaricarli sulla nuova Series X

È possibile avere quattro giochi gratuiti per la nuova Xbox Series X e anche per le console di precedente generazione. I titoli sono disponibili tramite il programma Games with Gold di Microsoft, che riceverà una nuovissima selezione di giochi gratuiti per dicembre 2020.

Come ottenere quattro giochi Xbox gratis, anche sulla nuova console Series X. Cos’è Xbox Games with Gold

Games With Gold è la risposta di Microsoft ai giochi gratuiti che ottieni con PlayStation Plus di Sony. Puoi ottenere i giochi gratuiti su Xbox se ti abboni a Xbox Live Gold, qualcosa che è richiesto per il gioco online.

Quindi, ogni mese ricevi quattro giochi gratuiti, due sull’ultima console e due per la generazione precedente. Questi sono tuoi per tutto il tempo in cui hai il tuo abbonamento Xbox Live Gold in esecuzione.

Il primo gioco gratuito è The Raven Remastered, disponibile dall’1 al 31 dicembre. Giochi nei panni di un poliziotto nella Londra del 1964, a caccia di un leggendario ladro.

Il prossimo è Bleed 2, disponibile dal 16 dicembre al 15 gennaio. Ti verrà affidato il compito di difendere il mondo dagli invasori malvagi, attraverso dozzine di battaglie e livelli.

C’è anche il classico Saints Row: Gat out of Hell, disponibile dall’1 al 15 dicembre. Questo iconico gioco ti consente di provocare il caos negli inferi, assumendo in prima persona il prezzo dell’oscurità.

Infine c’è Stacking, disponibile dal 16 al 31 dicembre. Giochi nei panni della bambola impilabile russa più piccola del mondo, incaricata di salvare la sua famiglia dal barone, risolvendo un sacco di enigmi lungo la strada.