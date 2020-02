Giordana Angi, chi è la cantante di Amici, concorrente a Sanremo 2020

Giordana Angi è una cantante italiana, nota per essere stata una delle concorrenti del talent Amici 2019, partecipante al Festival di Sanremo 2020. Apprezzata per la voce potente e il suo look sempre accattivante con tagli di capelli all’avanguardia, la giovane Giordana Angi è un talento che sta emergendo rapidamente nel panorama musicale italiano.

Giordana Angi: chi è, età, altezza, capelli, outing fidanzata, canzoni della cantante ex Amici di Maria de Filippi

Nata nel 1994 a Vannes, in Francia, vive in provincia di Latina e parla perfettamente il francese. Curioso il modo in cui ha iniziato il suo percorso musicale: la Angi ha dichiarato di aver iniziato quando in sogno le apparve la cantante Britney Spears.

Nel 2012 arriva a Sanremo Giovani con il brano Incognita poesia. La popolarità la raggiunge però grazie al talent Amici, dove si posiziona seconda. Nel 2020 entra nel cast dei big del Festival di Sanremo.

Interessanti le curiosità sulla vita privata, in quanto Giordana Angi non ha fatto mistero della sua inclinazione sessuale, facendo presto outing in televisione. Non si sa molto su una sua fidanzata, al momento, in quanto la cantante è molto riservata, pur avendo un seguitissimo profilo Instagram.