Giorgetti, segno di speranza investimento AstraZeneca a Mind Milano

(Adnkronos) – “AstraZeneca è un’importante realtà industriale del settore” farmaceutico “e ci fa piacere che ci sia la volontà in qualche modo di investire anche in Italia, in particolare al Mind”. E’ quanto evidenzia il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti in un videomessaggio inviato ieri in occasione dell’inaugurazione della sede di AstraZeneca al Mind, il Milano Innovation District che sorge nella area del capoluogo lombardo in cui si è svolta nel 2015 l’Expo.

“In epoche come quella che viviamo oggi, dopo due anni di pandemia, la guerra e le conseguenze di tipo economico e sociale che questa produce ed è destinata a produrre, segnali di speranza – aggiunge – come quello di investimenti che si rivolgono al futuro dovranno essere sempre sottolineati e incoraggiati”.

Giorgetti ha poi ribadito che la farmaceutica è un “settore strategico che guarda al futuro”, che “richiede continui investimenti e che il Governo, e in particolare il ministero dello Sviluppo economico, hanno voluto in qualche modo supportare e incentivare”.

“Eventi come questo”, ha sottolineato il ministro dello Sviluppo economico, mostrano che c’è “la volontà comunque di investire, di essere presenti, di ricercare nuove soluzioni soprattutto in un settore come quello farmaceutico che ha avuto chiaramente in questi anni un grande sviluppo, specialmente nel settore biomedicale”. E’ un settore, conclude, “dove dobbiamo essere presenti, dove l’intelligenza, la ricerca italiana deve essere messa a frutto, naturalmente nel legittimo interesse dei privati che investono ma anche a beneficio di tutta la collettività”.