Giorgia Meloni: “Con Fdi al 23,8% le stanno tentando tutte per evitare di tornare subito al voto…”

‘Teoricamente’, qualora domani il governo Draghi dovesse ‘inciampare’ sulla fiducia e, se con altrettanta teoria – cosa assai improbabile, come vedremo – venissero anticipate le elezioni, lei si troverebbe come ‘dentro a una botte di ferro’. Se invece analizziamo la situazione più nella pratica, e non concedendoci al condizionale, abbiamo uno schieramento, e soprattutto la sua leader, che dai sondaggi promettono ‘sfraceli’, attestandosi come il partito più gettonato nelle intenzioni di voto degli italiani.

La Meloni è decisiva per la vittoria del centrodestra, e questo significa la poltrona di premier. Ma a Berlusconi e Salvini…

Dunque, oggi come oggi, Giorgia Meloni è ‘decisiva’ per il centrodestra e, che piaccia o meno, qualora dovesse entrare in Parlamento – sulla carta sicuramente – la poltrona del premier spetterebbe a lei. Una prospettiva che in realtà non va proprio giù sia a Berlusconi, che a Salvini. Non a caso in questi ultimi giorni, a leggere bene fra le righe, si ha quasi la sensazione che, rispetto all’ulteriore grinta sfoderata dalla Meloni, fa invece da contraltare l’atteggiamento defilato degli altri due i quali, oltre che a ribadire di non voler più a che fare con il M5s, poi però appellandosi ‘al senso di responsabilità’, si dicono disponibili a far sì che il governo Draghi prosegua fino alla prossima primavera. Altro non si tratterebbe che di prendere tempo, così da poter arrivare all’evento elettorale con una dote di voti ‘all’altezza’ di quella oggi in mano alla Meloni.

La Meloni: “Ecco perché le stanno tentando tutte per evitare di tornare subito al voto…”, e posta il sondaggio con Fdi al 23,8%

Una situazione controversa che la Meloni ha ben capito, ma se ha rinunciato alla carica di sindaco della Capitale, o di presidente della Regione (ruoli che avrebbe potuto ottenere schioccando le dita), è perché ha le idee abbastanza chiare, e stavolta – mese più o mese meno – sa che il ‘traguardo’ non è più così lontano. Ed eccola infatti, dal suo profilo social, continuare a ‘denunciare’ uno stato di fatto ben preciso: “Ecco perché le stanno tentando tutte per evitare di tornare subito al voto…“, scrive postando di fianco lo screenshot dell’ultimo sondaggio di Swg che dà Fdi al 23,8%. ”Ecco spiegato perché la sinistra ha così paura delle elezioni”.

La Meloni: “A sentire la stampa questo governo è nel cuore di tutti gli italiani poi, scrivono, se si va a votare vince chi sta all’opposizione!”

Poi, aggiunge la leader di Fdi, “A sentire la stampa sembra che davvero tutta Italia stia supplicando Draghi di rimanere, come se questo governo fosse realmente nel cuore di tutti gli italiani. Però poi sempre la stessa stampa avverte che se si andasse a votare, stravincerebbe chi sta all’opposizione di Draghi e del suo governo. Le tipiche dissonanze cognitive della sinistra”.

Max