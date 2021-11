Giornalista molestata: individuato il tifoso che ha palpeggiato Greta Beccaglia

E’ stato individuato il tifoso che sabato, al termine della gara tra Empoli e Fiorentina, ha palpeggiato la giornalista Greta Beccaglia, inviata di Toscana Tv. La scena è stata ripresa in diretta: la giornalista stava cercando dei tifosi da intervistare per raccogliere le loro reazioni a caldo, quando un uomo le è passato accanto e l’ha palpeggiata.

Lo sconcerto ha permesso alla donna, 27 anni, di pronunciare solo poche parole: “Scusami, no, non puoi farlo questo”. Mentre in studio la prima reazione a caldo da parte del conduttore è stata quella di invitare alla calma l’inviata. La giornalista si è poi sfogata sui social e il caso ha fatto il giro d’Italia. Anche l’Ordine dei giornalisti della Toscana è intervenuto rimproverando il conduttore per non aver immediatamente condannato il gesto.

Nelle ore successive è scattata subito la corsa all’individuazione del protagonista del vergognoso gesto, che ora gli costerà una denuncia e probabilmente il daspo. L’uomo è stato individuato grazie all’analisi delle immagini di sorveglianza dell’impianto, confrontate con quelle della diretta televisiva.

Si tratta di un tifoso della Fiorentina, per la questura sta valutando se esistano le condizioni per il daspo. Di certo dovrà rispondere alla querela per molestie che Greta Beccaglia ha già annunciato di avanzare. Così potrà scattare l’azione penale nei confronti dell’uomo individuato dal commissariato di Empoli e dalla questura di Firenze.