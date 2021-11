Giornalista molestata, parla il tifoso: “E’ stato uno sbaglio, non sto bene per quello che ho fatto”

Ha 45 anni, è un ristoratore in provincia di Ancona e anche un tifoso della Fiorentina. Questo l’identikit dell’uomo che sabato scorso, fuori dallo stadio dell’Empoli, ha palpeggiato la giornalista di Toscana Tv Greta Beccaglia. Il tifoso viola è stato individuato dalle forze dell’ordine e ora dovrà rispondere dell’accusa di molestie sessuali.

“Non volevo parlare con nessuno, solo andare alla macchina, ho sbagliato e chiedo scusa: voglio incontrarla quando sarà possibile, quando lei vorrà. Ho chiesto scusa, e ci mancherebbe”, ha detto il 45enne nel corso di una diretta radiofonica, nella trasmissione ‘La zanzara’ di Radio 24, durante la quale ha cercato di scusarsi per il gesto vergognoso in diretta televisiva e visto, attraverso i social, da milioni di persone.

Ha detto il tifoso della Fiorentina: “Non sto bene per quello che ho fatto. E’ stato uno sbaglio. A casa mi hanno detto come mi fosse venuto in mente, me l’ha detto anche la mia compagna. Sanno che non sono una persona cattiva. Stiamo passando tutti i dispiaceri possibile del mondo”.

L’uomo ha cercato di difendersi anche da chi lo accusa di aver sputato poco prima di aver palpeggiato la giovane giornalista: “Stavo tossendo, non ho sputato. Guardate dove è finita questa cosa per uno sbaglio. Uno lavora una vita, si crea una vita e poi guardate cosa succede per una cosa così…”, ha detto l’uomo.