Giornata della memoria: messaggi di Francesco e dell’Unhcr

Il mondo oggi, anche se solo per un minuto, non può non fermarsi per riflettere sull’immane tragedia che ha tinto d’orrore una parte del percorso della nostra storia.

Oggi infatti si celebra la ‘Giornata della Memoria, a 75 anni dalla liberazione del campo di Auschwitz’.

In un messaggio aperto, il rappresentante Unhcr per l’Italia, Roland Schilling, ha tenuto a sottolineare che “L’Unhcr – Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati – vuole ricordare e onorare le vittime dell’Olocausto. Abbiamo il dovere di ricordare il passato, di opporci ad ogni forma di antisemitismo e pregiudizio nei confronti di qualsiasi essere umano e di proteggere coloro che ne hanno bisogno. Queste azioni rappresentano il miglior antidoto contro il ripetersi della storia nelle sue forme più aberranti e gettano le basi per una convivenza pacifica e dignitosa nel futuro”.

Questo perché, nonostante i pessimi esempi che la storia ci ha tramandato, nel mondo ancora oggi qualcosa come circa 80 milione di persone stanno soffrendo: per le violenze, le umiliazioni, le discriminazioni. Gente costretta ad abbandonare le proprie case, la propria terra a causa di una guerra o una carestia. Parliamo di numeri addirittura maggiori di quelli che hanno caratterizzato la seconda guerra mondiale, ha precisato l’ Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Francesco: “Senza la memoria annientiamo il futuro”

Anche il Santo Padre ha voluto commentare questa ‘Giornata della Memoria, a 75 anni dalla liberazione del campo di Auschwitz’, affidando al suo acconto Pontifex su Twitter: “Se perdiamo la memoria, annientiamo il futuro. L’anniversario dell’Olocausto, l’indicibile crudeltà che l’umanità scoprì 75 anni fa, sia un richiamo a fermarci, a stare in silenzio e fare memoria. Ci serve, per non diventare indifferenti”.

Max