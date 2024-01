Giorno della Memoria, Bonessio e Luparelli: “Domani la fiaccolata per ricordare le vittime degli stermini dimenticati”

In occasione della Giornata della Memoria sabato 27 gennaio, come Alleanza capitolina Verdi-Sinistra, aderiamo alla fiaccolata in programma alle ore 17.30 da Piazza dell’Esquilino a via degli Zingari organizzata dall’Opera Nomadi del Presidente Massimo Converso insieme a molti altri Comitati e Associazioni per ricordare, oltre al massacro del popolo ebraico, tutte le vittime degli eccidi dimenticati: Rom/Sinti, omosessuali, transessuali, disabili, religiosi e oppositori politici deportati e sterminati nei campi di concentramento nazisti durante la 2^ Guerra Mondiale.

Lo scorso 11 gennaio l’Assemblea Capitolina ha approvato una mozione, presentata a firma dell’Alleanza capitolina Verdi-Sinistra, con cui si chiede ai competenti organi legislativi di estendere la ricorrenza del Giorno della Memoria a tutte le vittime degli eccidi dimenticati per tener viva la memoria di quei tragici eventi e riconoscere pari dignità a tutti coloro che furono perseguitati dal regime nazista, in nome di un assurdo e insensato concetto di superiorità razziale.

“Più che mai nel contesto storico attuale caratterizzato da preoccupanti rigurgiti xenofobi c’è bisogno di mantenere viva la memoria e conoscere ciò che è accaduto per scongiurare un pericoloso ritorno al passato. Solo così possiamo costruire un futuro più giusto, inclusivo e democratico”.

Così, in una nota, i consiglieri dell’Alleanza capitolina Verdi-Sinistra Ferdinando Bonessio e Alessandro Luparelli.

