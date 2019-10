Giusy Ferreri ed i ‘momenti perfetti’ da cantare

Dopo aver riscosso un enorme successo nell’estate, ora Giusy Ferreri, con la sua inconfondibile voce, torna con ‘Momenti perfetti’ (Sony Music Italy), il nuovo attesissimo brano da venerdì nelle radio, in digitale e streaming. Da oggi disponibile in pre-save e pre-order, pre-save: https://forms.sonymusicfans.com/campaign/giusy-ferreri-momenti-perfetti/

‘Momenti perfetti’, scritto da Roberto Casalino e Niccoló Verrienti, prodotto da Francesco Katoo Catitti, è un’esortazione a concentrarsi sul “qui ed ora”, saper cogliere l’attimo e vivere nel presente per apprezzare davvero quelle piccole cose semplici che in realtà costituiscono i “momenti perfetti” della vita.

