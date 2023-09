Gli effetti avversi del vaccino anti-Covid, secondo il Comando Generale non hanno riguardato l’Arma, denuncia il sindacato

Spesso ospite delle nostre pagine grazie alla ‘passione’ con la quale continua a spendersi a vantaggio dei dipendenti dell’Arma, Antonio Nicolosi, Segretario generale di UnArma (associazione sindacale Carabinieri), stavolta si è rivolto ai media per ‘denunciare’ l’ennesimo caso di ‘chiusura’ a danno dei carabinieri.

Effetti avversi del vaccino anti-Covid, l’UnArma: “Al Comando Generale non vi sono dati inerenti ad effetti correlati all’inoculazione”

Nello specifico, tuona il sindacalista, a motivare l’ennesima protesta, stavolta sarebbe stato l’atteggiamento da parte del Comando Generale dell’Arma che, a detta di Nicolosi, si sarebbe dimostrato poco collaborativo, innanzi ad un fenomeno – per altro di ‘salute’ – invece molto diffuso nel Paese, come gli effetti avversi del vaccino anti-Covid.

Come scrive infatti segretario generale di UnArma, “Ricordate l’accesso agli atti fatto da UnArma al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per avere informazioni sugli eventuali effetti avversi procurati dal vaccino anti-Covid sul personale?” Ebbene, prosegue Nicolosi, “Questa è stata la risposta: ‘Questo servizio non detiene dati inerenti ad effetti correlati all’inoculazione dei vaccini SARS-Cov 2’”.

Effetti avversi del vaccino anti-Covid, l’UnArma: “Un’amministrazione che non conosce, e non vuole conoscere quali siano i dipendenti che hanno subito danni”

Insomma, insorge ancora il segretario generale del sindacato dei carabinieri, si tratta di “Una dichiarazione che desta preoccupazione e sconcerto e di cui prendiamo atto e che ci mette davanti ad un’amministrazione che non conosce, e non vuole conoscere a quanto sembra, quali siano i dipendenti che hanno subito danni dal vaccino. Una questione – promette quindi concludendo il comunicato – su cui questa UnArma continuerà a battersi per ottenere dati utili per la tutela della salute e dei diritti dei nostri colleghi”.

Max