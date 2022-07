Governo, Di Maio: “Per alcuni responsabilità è disvalore”

(Adnkronos) – “Sicuramente in tutta Europa la stabilità è un valore e lo è anche per molte forze politiche italiane. Peccato che per qualcuno la stabilità e la responsabilità sono un disvalore”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo in collegamento video a ‘Pre-Summit-Made in Italy: Driving Innovation, Sustainability and Resilience’, a proposito delle fibrillazioni nella maggioranza.

Il governo? “Credo che debba andare avanti, sono ottimista di natura, ma mi permetta di chiamare alla responsabilità” le forze politiche alla luce del “periodo storico che stiamo attraversando”, spiega ancora Di Maio.

“C’è una concentrazione di cose da fare nei prossimi 6 mesi che è clamorosa”, ha poi precisato, citando il Pnnr, la battaglia sul price cap del gas, il tema del cuneo fiscale e del caro benzina e quello della pace in Ucraina oltre all’approvazione della legge di bilancio “possibilmente evitando l’esercizio provvisorio”.