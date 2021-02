Governo Draghi, Renzi: “Ora si vede la luce, altro che crisi al buio”

Altro che crisi al buio, ora si vede la luce. Lo dice Matteo Renzi in un post su Facebook. Il leader di Italia Viva si è detto felice e tranquillo, ora che al governo c’è Mario Draghi, definito “l’italiano più stimato del mondo”. Renzi fa ancora scudo alla pioggia di attacchi piovuti dopo l’avvio della crisi, a cui ora guarda con orgoglio.

“Ieri il Senato ha votato la fiducia al Governo Draghi. Abbiamo a Palazzo Chigi l’italiano più stimato nel mondo, – ha scritto su Facebook – una maggioranza molto ampia e senza compravendita di senatori, i 209 miliardi europei in buone mani, lo spread che scende, la destra che è spaccata, molte conversioni all’europeismo, i grillini estremisti fuori dalla maggioranza, il ritorno della competenza, i professionisti a pagamento dei talk show spiazzati dalla politica”.

Poi conclude: “Non male, dai. E c’è ancora chi dice che è stato un errore aprire una crisi al buio. Altro che buio, qui si vede la luce. Viva il coraggio, viva l’Italia”. Ieri sera, ospite di Porta a Porta, Renzi ha previsto che “Draghi farà bene e secondo me Draghi è molto più politico di Conte: ha fatto il segretario generale del Tesoro, il governatore della Banca d’Italia, il presidente della Banca centrale europea: è più politico di molti che lo hanno preceduto, quindi ha una capacità di amministrare la cosa pubblica in modo evidente. Non lo definirei un non politico, tutt’altro”.