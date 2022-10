(Adnkronos) – “E’ curioso, è come un cerchio che si chiude”. Giorgia Meloni lasciando Montecitorio alza lo sguardo su uno dei poster della mostra sulla mafia in corso alla Camera. C’è Paolo Borsellino in quel poster. “Ho cominciato a fare politica il giorno dopo la strage di via D’Amelio. E’ un cerchio che chiude”, dice ai cronisti, prima di lasciare Montecitorio e di recarsi a Palazzo Madama.