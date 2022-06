Governo, Salvini: “Mai più con il Pd, passano tempo a insultare”

(Adnkronos) – “Mai più al governo con il Pd. Stare al governo con loro? Te lo auguro… E’ impegnativo dopo un po’, anche perché passano il tempo a insultare”. Così a Palermo il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se il modello Draghi fosse replicabile.

Parlando poi dell’Ucraina, ha detto: “Quando decidi di sanzionare qualcuno lo fai per danneggiare questo qualcuno, i numeri dicono che le sanzioni fino a oggi stanno danneggiando l’Italia e non la Russia. Ad aprile è aumentato del 118 per cento il valore delle esportazioni dalla Russia all’Italia, mentre è diminuito del 48 per cento quelle dall’Italia alla Russia”.

“Quando si parla di petrolio e di gas – ha sottolineato – bisogna stare molto attenti o c’è un‘alternativa pronta o c’è qualcuno pronto a rilevare domani mattina la raffineria di Priolo oppure lasciare in mezzo alla strada 3.500 persone dall’oggi al domani non mi sembra una scelta intelligente”.

“Abbiamo chiesto il rinnovo dello sconto benzina che scade l’8 luglio, il rinnovo degli sconti sulle bollette di luce e gas. Però, l’urgenza che sta alla base di tutto è la pace perché se la guerra continua, economicamente per l’Italia sarà un disastro”, ha sottolineato Salvini. .

Giustizia’

“Fino al 12 giugno giro l’Italia per i referendum cancellati da tutte le televisioni e che sono un’opportunità storica per cambiare la giustizia italiana. E’ vergognosa la censura a reti unificate su questa grande opportunità di cambiamento”.

Rdc

E’ uno strumento che può essere utile per poco tempo per chi non può lavorare. Altrimenti si trasforma in uno strumento di disoccupazione e di lavoro nero”, ha detto il leader della Lega aggiungendo: “Ho l’elenco degli imprenditori qui che cercano disperatamente manodopera e si sentono dire ‘no grazie'”.

“Aiutare chi non può lavorare è sacrosanto – ha spiegato -, il problema è che qui c’è una stagione estiva che si preannuncia fantastica e per assurdo ci saranno alberghi, bar e agriturismi che lavoreranno di meno perché non hanno personale. Evidentemente va corretto perché così com’è non funziona”.