Grande Fratello Vip: anticipazioni puntata 2 marzo, cosa succede oggi nella casa del GF Vip

Torna questa sera con una nuova scoppiettante nuova puntata in diretta tv, sempre ovviamente su Canale 5, il Grande Fratello Vip: e noi come da tradizione siamo pronti con le anticipazioni della puntata.

Cosa accadrà stasera, 2 marzo, nella casa del Grande Fratello? Cosa bolle in pentola al GF VIP 2020?

Si parla di importanti sorprese e di una puntata del Grande Fratello Vip davvero emozionante. Perchè? Cosa hanno pensato gli autori per la serata in onda oggi, lunedì 2 marzo in prime time su Canale 5? Pare che ci saranno chiarimenti, rivelazioni e anche importanti ammissioni. Ma su cosa?

Grande Fratello Vip: anticipazioni puntata 2 marzo, cosa succede nella 15° puntata col GF VIP oggi

Il nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip andrà in onda quest’oggi, come detto, lunedì 2 marzo in prima serata su Canale 5. E da Alfonso Signorini, che come sempre conduce con Wanda Nara e Pupo, ci saranno delle situazioni abbastanza spinose con cui avere a che fare. Quali?

In primis, e come poteva essere altrimenti, la discussione furente tra Antonella Elia e Valeria Marini, che sono quasi giunte fino alle mani all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Si sapeva che le due non si sopportassero, e la cosa era parecchio chiara fin dalle prime battute, ma arrivare a tanto, forse, è decisamente troppo. Se lo share magari sale, magari altrettanto sarebbe doveroso un chiarimento. Ed è quello che dovrebbe succedere.

Infatti Alfonso Signorini pare che obbligherà le due donne, di cui è anche amico come noto, a confrontarsi direttamente e a cercare una sorta di intesa. Il conduttore pare che punterà sui lati delle personalità di entrambe, che ben conosce, per toccare le corde giuste e farle se non riavvicinare, arrivare a una coesistenza dignitosa. Vedremo se ci riuscirà.

E poi c’è lui, Fabio Testi. Finalmente riceverà buone nuove dopo che, lunedì scorso, sia lui che gli altri erano stati informati dell’emergenza Coronavirus scoppiata in Italia ma nata in Cina. Come sappiamo Fabio Testi si è molto preoccupato per il figlio, che vive a Shanghai. E proprio dal figlio giungerà una video-sorpresa per l’attore, il quale finalmente rasserenarsi guardando il proprio figlio in video.