Grande Fratello Vip, Dayane Mello messaggi di cuore a Mario Balotelli tramite il fratello Enock: cosa succede

Torna oggi 18 settembre 2020 il “Grande Fratello Vip” con una nuova puntata in compagnia degli inquilini della Casa in diretta su Canale5: tra i concorrenti del Grande Fratello Vip come noto ci sono anche la bella modella e showgirl Dayane Mello e Enock Barwuah, meglio noto come fratello del calciatore Mario Balotelli. E sono loro, in queste ore, alcuni dei principali protagonisti del GF VIP.

Nessun flirt tra Enock e Dayane, no: ma un chiaro riferimento ad un rapporto che, nel passato, ha unito proprio la modella al celebre fratello del concorrente, lo stesso Mario Balotelli, appunto. Che cosa è successo e di cosa parliamo?

Grande Fratello Vip, Dayane Mello messaggi a Mario Balotelli: di cosa si tratta

Tra i venti “vip”, pronti a vivere 24 ore su 24 di fronte alle telecamere e anche oggi in prima serata su Canale 5, con un appuntamento che raddoppia, condotto da Alfonso Signorini con Antonella Elia e Pupo, ci sono anche loro: Dayane e Enock. Di cosa sono stati protagonisti? Semplice.

Dayane Mello al Grande Fratello Vip ha parlato apertamente della sua relazione con Mario Balotelli. Ovvero? Di quale relazione di tratta? Dayane Mello e Mario Balotelli hanno avuto una love story nel 2017, ma pare che malgrado il tanto tempo trascorso, la showgirl non lo abbia dimenticato. Infatti, come ha confessato al fratello del calciatore, Enock Barwuah, di provare ancora dei sentimenti per lui.

Dayane si è confidata con Enock, che poi ha finto di ritirarsi dal gioco per farle uno scherzo: “Quando lo vedo – ha detto – il mio cuore batte forte. Ci sono stati dei sentimenti veri, ma non abbiamo mai potuto stare insieme. Lui è testardo come me e da parte sua c’era troppo pregiudizio. Mi diceva sempre che sbagliavo, anche se ero una ragazzina. Quando l’ho conosciuto avevo diciannove anni, l’ho amato e provo ancora dei sentimenti fortissimi”.

Mario avrebbe “segnato la sua vita”. Dayane ha infatti detto: “Ho sempre voluto stare con lui. È una persona cui tengo tantissimo. Quando stiamo insieme divento nervosa, è una cosa che senti solo quando qualcuno ti piace tantissimo. Con lui il mio cuore batte forte, mi sento come una quindicenne”. Ma secondo alcuni ben informati, Mario non avrebbe preso molto bene queste dichiarazioni.