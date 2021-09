Gratta e vinci rubato, avvocato tabaccaio: “Ha pianto tanto, non ricorda i fatti”

“Si scusa con tutti, soprattutto con la signora anziana, ha pianto tanto. E’ una persona che sta molto male, è in carcere e non riesce a ricordare i fatti. Secondo me è gravemente malato, avrò domani le sue cartelle cliniche che inoltrerò al magistrato che procede all’interrogatorio”. A raccontarlo all’Adnkronos è l’avvocato Vincenzo Strazzullo, difensore Gaetano Scutellaro, il tabaccaio napoletano arrestato per avere sottratto a un’anziana un gratta e vinci da 500mila euro e avere tentato la fuga.