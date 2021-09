Green pass: attesa per il Cdm di domani, dove verrà confermato l’obbligo per il personale scolastico

Consiglio dei ministri domani a mezzogiorno. Ma, sul fronte Green pass obbligatorio in Italia, a quanto apprende l’Adnkronos nel Cdm in programma l’estensione dovrebbe essere prevista solo per il mondo della scuola – che riapre i battenti il 13 settembre – ossia per chi lavora nelle mense scolastiche e per il personale delle pulizie.

Cdm: intorno alle 18 a palazzo Chigi è previsto un ‘pre-consiglio’ preparatorio per domani

Fra poco, intorno alle 18, a Palazzo Chigi andrà in scena il ‘pre-consiglio dei Ministri’, preparatorio del Cdm previsto invece per domani alle 12.

Cdm: al momento l’obbligatorietà del vaccino sarebbe riservata soltanto alla Scuola

Le attenzioni sono ovviamente tutte riservate all’eventuale obbligatorietà del green pass anche se, a quanto sembra, l’estensione del certificato al momento riguarderebbe soltanto la Scuola. O meglio, l’obbligatorietà non investe gli studenti ma soltanto i docenti e non.

Del resto l’attesa di cabina di regia relativa all’eventuale estensione del certificato verde è ancora ferma e, viste le forti tensioni di questi giorni, per il momento è stato ritenuto più saggio procedere a picco passi.

Cdm: si discuterà soprattutto della Pubblica amministrazione e del settore privato

Per il resto, il Consiglio dei Ministri di domani, si rivolgerà in particolare nei confronti della Pubblica amministrazione, e del settore privato.