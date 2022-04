Green pass colf, badanti e baby sitter, cosa cambia da oggi

(Adnkronos) – Termina oggi, 1 aprile, lo stato d’emergenza e si allentano quindi le misure sul green pass anche per colf, badanti e baby sitter. A fare il punto è Studio Cataldi, che cita una nota di Assindatcolf – Associazione nazionale dei Datori di Lavoro Domestico tra le più rappresentative in Italia.

Se già dal 25 marzo per colf, badanti e baby sitter over 50 “non serve più green pass rafforzato per recarsi sul posto di lavoro”, ma è sufficiente quello base, “dal 1° aprile nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche. Lo stesso vale per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari”, sottolinea Studio Cataldi.