Green pass e personale scolastico, il dott. Mariano Amici: “Ecco come far valere i propri diritti”

Green pass e personale scolastico, il dott. Mariano Amici: “Ecco come far...

Ora nel ‘mirino’, vista anche l’imminenza del ritorno sui banchi scolastici, è comparso il personale scolastico – docenti e non – del quale, stando ai dati, il 9,55% del totale (138.435 unità), rimuterebbe ancora non immunizzato. Nello specifico, ad aver fatto solo la prima dose del vaccino, sono 1.266.800 – fra docenti e personale – che equivale all’87,41%. A questi vanno poi aggiunti i 43.953 (90,45%), che hanno invece fatto ricorso all’inoculazione monodose. Dunque, nello specifico, ad oggi (secondo i dati del ministero della Salute), complessivamente il personale della scuola completamente immunizzato è di 1.221.536 (parliamo quindi dell’84,29%).

Campagna vaccinale e personale scolastico: le perplessità espresse dal dottor Mariano Amici

Dal canto suo, il dottor Mariano Amici (dichiaratamente un non No Vax), che da mesi sta girando l’Italia illustrando le sue contrarietà in merito al vaccino, ha colto l’occasione per commentare questa situazione legata all’immunizzazione del personale scolastico che, come riportano le cronache, sta creando notevoli difficoltà. Anche perché, sebbene per legge non sia ‘obbligatorio’, i dipendenti scolastici privi dell’immunizzazione ‘vengono puntualmente rimandati a casa’, rischiando così il proprio stipendio.

Amici: “La facoltà di scelta tra vaccino e test deve comunque essere reale e con costi ed oneri a carico del datore di lavoro”

Come scrive infatti sia sul suo canale Telegram, che sull’omonimo sito, il ‘battagliero’ medico di Ardea, “Fermo restando la mia totale e ferma contrarietà all’imposizione del Green Pass SEGNALO come lo studio Legale Massafra evidenzi che la facoltà di scelta tra vaccino e test antigenico e/o molecolare deve comunque essere reale e con costi ed oneri a carico del datore di lavoro.

Una diversa interpretazione trasformerebbe infatti l’obbligo del Green Pass nell’imposizione del vaccino obbligatorio, contrariamente a ogni assunto normativo attuale”.

Vaccino personale scolastico, Amici: “Lo Studio Legale Massafra si è attivato per assistere il personale scolastico e dipendente”

Dunque, annuncia Amici “Lo Studio Legale Massafra, che ha già vinto il ricorso contro l’obbligatorietà del vaccino antinfluenzale da me promosso ed ottenuto l’annullamento al TAR ai fini risarcitori del DPCM che imponeva l’obbligatorietà delle mascherine al banco si è, inoltre, attivato per assistere il personale scolastico e piu’ in generale il personale dipendente con la predisposizione di una specifica istanza in autotutela con contestuale diffida e messa in mora per una corretta, costituzionalmente orientata, applicazione della normativa. Un’eventuale disapplicazione dell’istanza formulata dal dipendente gli consentirebbe di agire in giudizio per tutelare i propri diritti di lavoratore calpestati da un’interpretazione che lo costringa a sostenere delle spese ingenti per ottenere un Green Pass che lo mandi esente da sanzioni disciplinari e dalla sospensione dal lavoro e dallo stipendio”.

Quindi, per quanti interessati, il medico spiega come aderire: Di seguito il link della pagina dello studio con le modalità per poter aderire: https://www.studiolegalemassafra.com/scuola-e-green-pass/

Max