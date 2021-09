Green pass per scuola e trasporti: il Senato vota la fiducia. ‘Missioni’ a parte, Pd e Fdi le forze più rappresentate

Dopo l’estensione a tutti lavoratori, ora il green pass si accinge a fare il suo ingresso sì nelle scuole – dove è già una realtà – ma, soprattuto, nei trasporti.

Stamane infatti l’Aula di Palazzo Madama ha dato la fiducia al governo. Con il Sì di 189 senatori, il No di 31 mentre, non sono stati registrati astenuti.

Voto al Senato: Salvini in testa, 19 i senatori assenti, 14 dei quali però ‘giustificati’

‘Sbirciando’ le presenza al voto, si evince che – Salvini in testa – 19 senatori leghisti non erano presenti (14 di questi risultavano infatti in ‘missione’). Già ieri, in occasione del voto di fiducia sul dl di riforma della giustizia civile, sono risultati assenti in 12 tuttavia, viene precisato, 11 erano ‘giustificati’, in quanto risultanti in missione o in congedo.

Voto Senato: anche se contrapposti, sono stati i senatori del Pd e quelli di Fdi i più presenti

Assenti anche 24 senatori di Forza Italia su 50, con 15 ‘in missione’. E dimezzati anche i 49 senatori appartenenti al gruppo misto. Tra i partiti più ‘rappresentati, il Pd (con l’84,21%, per loro schierato con il Sì), e Fratelli d’Italia (presenti al 95,71%), puntuali nel tracciare la ‘ics’ sul No.

